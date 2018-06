Großbritannien ist das Mutterland des Tierschutzes. 1822 verabschiedete das britische Parlament den "Act for the Prevention of Cruel and Improper Treatment of Cattle".

Der erste deutsche Tierschutzverein wurde 1837 in Stuttgart gegründet. Sein Name: Vaterländischer Verein zur Verhütung von Tierquälerei. Seit 1871 stellte das Reichsstrafgesetzbuch die Misshandlung von Tieren unter Strafe.