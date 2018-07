Am 25. März 1914 tagte die Stadtverordnetenversammlung erstmals im Rathaus Schöneberg. Der Fotograf Volker Wartmann hat zum 100-jährigen Jubiläum hinter die geschichtsträchtigen Kulissen des Gebäudes geschaut und mit seiner Kamera eingefangen, was sonst kaum jemand kennt. Seine Bilder führen von der Brandenburghalle durch den Goldenen Saal bis in den Heizungskeller. Vom 4. bis zum 27. April werden 40 dieser Einblicke im Rathaus ausgestellt, der zugehörige Bildband ist im Westkreuz-Verlag erschienen.