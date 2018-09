Während eines Überraschungsmanövers schafften es die Alliierten am 6. Juni 1944 über Nacht an fünf Stränden Frankreichs mit Booten, Fahrzeugen und Geschützen an Land zu gehen, unterstützt von Luftstreitkräften. Mit jenem D-Day begann eine wochenlange Schlacht um die Normandie, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs von Hitlers Truppen besetzt war. Mehr als 100.000 Menschen verloren im Laufe dieser Kämpfe ihr Leben. Zum 70. Jahrestag finden an den Stränden auch umstrittene "Reenactment"-Treffen statt: Verkleidete Historienfans spielen die Kämpfe nach.