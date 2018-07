Polnische und israelische Archäologen haben nach jahrelanger Forschungsarbeit die Überreste der Gaskammern des deutschen Vernichtungslagers Sobibór entdeckt. Tomasz Kranz, Direktor der Gedenkstätte Majdanek, sprach in einer Mitteilung von einer "historischen Entdeckung". Der israelische Archäologe Yoram Haimi sagte: "Nach acht Jahren sind wir endlich am Ziel."

Es sei eine "sehr wichtige Entdeckung" für die Holocaustforschung, sagte der Historiker David Silberklang von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem. "Diese Funde sind alles, was von denen übrig blieb, die dort ermordet wurden. Wir werden genauer wissen, wie der Mord in dem Lager vor sich ging und was die Juden durchmachten, ehe sie ermordet wurden." Ausgrabungen der Ruinen der Gaskammern würden auch helfen, genauere Angaben über die Zahl der Ermordeten und die Kapazität der Gaskammern zu machen.

Seit 2007 hat ein internationales Team an der Lagerstätte im Südosten Polens gegraben. Dabei fanden die Archäologen zahlreiche Gegenstände, die einst den Ermordeten gehört haben müssen. Unter den Fundstücken fanden sich etwa Schmuck, Parfüm und Medikamente, berichtet die Jerusalem Post.

Sobibór überlebte kaum einer

Anders als etwa Auschwitz-Birkenau war Sobibór ein reines Vernichtungslager ohne Möglichkeit für die Häftlinge, als Zwangsarbeiter vielleicht eine Überlebenschance zu haben. Zwischen April 1942 und Herbst 1943 wurden dort mindestens 250.000 Menschen ermordet.



Vereinzelt gab es Fluchtversuche, wegen derer im Juni 1943 ein Minengürtel um das Lager gelegt wurde. Am 14. Oktober 1943 schließlich kam es zu einem Aufstand der Häftlinge. 600 jüdische Gefangene setzten sich der SS zur Wehr. Zwischen 100 und 120 Menschen überlebten die Revolte, 60 gar den Krieg. Es war der zweite, zum Teil erfolgreiche Aufstand von Gefangenen in einem Vernichtungslager nach dem Aufstand von Treblinka.



Die SS nutzte das Lager im Anschluss nicht weiter. Noch im selben Jahr zerstörten es die Nazis, um die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Erst ebneten sie das Gelände, dann bauten sie einen Bauernhof darauf und pflanzten Bäume.