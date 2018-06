Inhalt Seite 1 — "Ich schoss mit der Pistole in seinen dicken Bauch" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich ging mit Grischka zu dem Gut eines Großbauern, von dort nahmen wir zwei Uhren und etwa 100 Eier – einen Korb voll – mit und gingen zurück zu den Panzern. Da kam uns ein Starschina (Oberfeldwebel) mit einer Horde russischer Mädchen entgegen, alle waren betrunken. Sie führten ihn zu sich, damit er in ihrem Beisein den Gutsbesitzer erschießt, bei dem sie gearbeitet hatten – er hatte sie gequält.

Eine Sequenz aus einem Tagebuch. Der Autor, Iwan Panarin, damals Panzersoldat der Roten Armee, schreibt über seine Tage in Rostock, nachdem die Rotarmisten die Stadt am 1. Mai 1945 besetzt hatten. Der Großbauer, den die russischen Frauen tot sehen wollen, ist Erich von Harder, ein Geflügelzüchter aus Warnemünde. Panarins Tagebuch lag bis 1996 unberührt in einem Koffer seiner Familie. In Russland bleibt die Veröffentlichung 1999 fast unbemerkt. Nun erscheint das einzigartige Dokument auf Deutsch als Buch.

Bisherige Kriegsschilderungen aus Sicht von Sowjetsoldaten waren oft verklärt oder zensiert. Panarins Tagebuch scheint dagegen frei von Ideologie, es beschreibt den Kriegsalltag – schonungslos. Panarin und seine Kameraden hatten ihre Befehle auszuführen, er selbst tötete und rings um ihn herum wurde getötet, gegessen, getrunken, geschlafen und gefroren.



Sie hatten Wein mit, gossen uns tüchtig ein und wir kamen mit. Der Starschina wollte ihn (den Großbauern) im Haus erschießen, aber ich schlug vor, ihn wegzubringen, damit die Familie es nicht sieht. Wir schnappten uns dieses Schwein und führten ihn in die Baracke, in der seine Arbeiter wohnten – Russen, Polen, Franzosen, Tschechen, Italiener, Belgier – und jeder klagte über dessen schlechte Behandlung von Arbeitern.

Schnörkellos schreibt Panarin seine Erlebnisse in diesen ersten Maitagen nieder. Er protzt nicht, hasst nicht, jammert nicht. Er erzählt von verlustreichen Gefechten, täglichen Gelagen, Unfällen, die einigen seiner Kameraden das Leben kosten. Beiläufig erwähnt er immer wieder, wie andere Soldaten auf die Suche nach deutschen Frauen gehen. Und er erzählt eben von dem Deutschen, an dessen Erschießung er beteiligt war.



Der Starschina schoss, verwundete ihn aber nur leicht. Der Bauer schrie nur auf und blieb stehen. Ich schoss mit der Pistole in seinen dicken Bauch. Er fiel um wie eine Garbe, rührte sich aber noch. Grischka gab ihm den Todesstoß mit einer MPi-Salve.



Die alten Warnemünder kennen diese Geschichte, sie wird seit dem Krieg hier erzählt. Zuvor hatte Panarin sich zweimal geweigert, den Wünschen befreiter Zwangsarbeiter nachzukommen, ihre Peiniger zu töten. Das geben seine Aufzeichnungen wider, die auch von den Monaten zuvor erzählen. Das Tagebuch umfasst die Zeit vom 27. Februar bis zum 9. Mai 1945.



1945 – ein Jahr zwischen Krieg und Frieden. Hier gelangen Sie zu unserem Schwerpunkt. © Allan Jackson/Hulton Archive/Getty Images

Thomas Werner von Amt für Kultur und Denkmalpflege in Rostock zweifelte jedoch zunächst an der Echtheit der Aufzeichnungen. Einige Details sind nicht stimmig. "Rostock wurde am 1. Mai besetzt, nicht am 2. Mai", sagt er. "Wer ein Tagebuch in einem Kalender führt, muss das doch merken."

Auch der Quelle des Textes traute Werner anfangs nicht. Per Mail hatten die Aufzeichnungen zunächst die Onlinezeitung das-ist-rostock.de erreicht, verschickt worden waren sie vom Mitarbeiter eines Panzermuseums bei Moskau. Doch Thomas Werner wusste gleich: Wenn dieser Text eines einfachen sowjetischen Soldaten authentisch ist, wäre er etwas Besonderes – und seine Entdeckung würde zeitlich zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes in Rostock passen. Die Erlebnisse Panarins sind echt.