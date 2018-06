Obwohl seine Heimatstadt in Nordirland im Krieg verwüstet wurde, kam Cecil Newman 1945 nach Berlin, um beim Wiederaufbau zu helfen. Er hielt in Bildern fest, was er sah und erlebte. Das Ergebnis ist ein Zeitzeugnis aus 1.400 Bildern. Einige der Aufnahmen sind bis zum 25. Oktober 2015 im Stadtmuseum Berlin zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl.