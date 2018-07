Im Sommer 1990 hatte sich der Staub des Mauerfalls gelegt. Die endlich frei gewählte DDR-Regierung war im Amt, die DDR-Mark war Geschichte, das Problem mit der Reisefreiheit war erledigt: Wir Ostdeutschen durften raus aus unserem Land – und wieder rein.



In fast jedem ostdeutschen Haushalt gibt es seitdem Kartons oder Schubladen mit Papieren, Dokumenten und anderen Erinnerungsstücken aus diesem einmaligen Jahr.



In meiner fand sich zum Beispiel der Personalausweis mit dem lang ersehnten Visa-Stempel, der zum Grenzübertritt in den Westen berechtigte. Für dieses Visum hatte ich sogar einen Brief an Gregor Gysi geschrieben, als er noch Chef der einflussreichen DDR-Anwaltskammer war.

Mit diesem Stempel wurde die West-Reise möglich. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Mein Visum hat mir dann ein Volkspolizist am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße eingestempelt, in der feuchtkalten Nacht auf den 15. November 1989.



Doch im Einheitssommer 1990 interessierte sich dafür kaum noch jemand. Die Uniformierten winkten an den Grenz-Kontrollstellen die Passanten mittlerweile einfach durch. Der lang ersehnte Stempel: nur noch eine abgewertete Formalie.

Lange hatten die Ostbürger gehofft, ihr Land würde sich öffnen, das ideologische Korsett abwerfen, seine Bürger als Individuen betrachten statt als Arbeiterklasse, Bauern oder nachgeordnet die Intelligenz. Jetzt plötzlich konnten wir uns frei bewegen.



Im Vorjahr hatte ich wie viele andere darum gerungen, die Ohnmacht zu beenden. Wir verfassten ein Protestschreiben an die kommunistischen Machthaber, in dem wir uns über die weltfremde Jubelfeier zum 40. DDR-Jahrestag 1989 beklagten, Reformen und Reisefreiheit verlangten.

Ärger über die DDR: "Eingabe" ans Zentralkomitee. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Eine Antwort kam nie. Im Sommer 1990 dann war die in dem Brief beklagte Fluchtwelle längst zu wirtschaftlicher Abwanderung geworden. Wir fühlten uns als Sieger gegenüber den entthronten kommunistischen Betonköpfen Erich Honecker und Stasi-Chef Erich Mielke. In der wilden Zeit zwischen Diktatur und Einheit schleiften wir unsere Matratzen in verfallene Häuser, lebten mietfrei, gründeten Clubs, brachten unsere Wehrpässe ins Musterungsamt zurück, beantragten Einsicht in Stasi-Akten und diskutierten nächtelang, wo unser Platz in der sich formierenden Gesellschaft sei. Statt Stasi kam jetzt die Bauaufsicht.

Ein Auto – aber keiner will es mehr. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Mit den Machtverhältnissen wandelte sich die Einschätzung materieller Werte. Meine Freundin erhielt plötzlich Post von der Vergabestelle der DDR-Autoindustrie: Für sie stehe "zur sofortigen Abholung" der vor vier Jahren bestellte Pkw Wartburg bereit. Vor dem Mauerfall hätten wir ein Fest gefeiert, die Wartezeit für ein Auto betrug in der Planwirtschaft zehn Jahre. Jetzt lachten wir über den verzweifelten Versuch der sterbenden DDR-Fahrzeugbetriebe, ihre zweitaktgetriebenen Zumutungen noch loszuwerden.



In meiner Heimatstadt erschien die Marktwirtschaft in Form eines DDR-Lkw. In einer Seitengasse des Marktplatzes verramschten Arbeiter der örtlichen Elektronikfabrik von der Ladefläche aus Radiotuner, Kassettendecks, Plattenspieler und Verstärker – für einen Bruchteil des früheren Ladenpreises. Die Arbeiter wussten, nach Währungsunion und Treuhand-Übernahme würden alle Ossis nur noch Sony, Sanyo und Sharp kaufen. Auf einen Schlag besaß ich eine Hifi-Anlage, für die ich zuvor hätte ein Jahr arbeiten und hungern müssen. Sogar ohne die berüchtigten Sollbruchstellen, die Elektrogeräte nach einer bestimmten Zeit kaputtgehen lassen: Die Geräte funktionieren bis heute.

Wir selbst verhökerten andere, einst vom ersten eigenen Geld angeschaffte Ost-Güter, um ihrem Wertverfall zuvorzukommen. Mein im westsächsischen Zschopau gefertigtes Motorrad ging halbwegs verlustfrei an zwei Kubaner. Meinen unfassbare 6.000 Ostmark teuren DDR-Synthesizer – der Kaufpreis entsprach neun Facharbeitermonatslöhnen – übernahm ein gutgläubiger Musikfreund für die Hälfte. Ich wollte ein Keyboard von Yamaha und einen gebrauchten Golf aus dem Westen – mit Viertaktmotor, Rollgurten und Knüppelschaltung.

Der Autor mit seinem Neuerwerb von Mai 1990 © Tilman Steffen

Aus dem Golf wurde ein Opel Kadett, den bayerische Verwandte im Freundeskreis für 350 D-Mark auftrieben. Mit dem unterschriebenen Kaufvertrag sollte ich aufs Günzburger Landratsamt, eine Nummer ziehen, ein rotes Kennzeichen besorgen und anschließend eine grüne Versicherungskarte.

Landratsamt, das klang nach feudalem Grundbesitz und schuftenden Tagelöhnern. Was war ein Fahrzeugschein? Warum TÜV, wenn es die Dekra gab, und was ist eine Versicherungsbestätigung? Wir ahnten damals nichts von der Freiheit und Selbstbestimmtheit, mit der wir uns ab sofort in die Irrgärten des westdeutschen Behördentums begaben.



Bei der Rückfahrt in die DDR hatte ich meinen Opel an der Grenze auf der A9 nahe dem fränkischen Hof beim Zoll angemeldet. Ich bekam einen Gebührenbescheid über 593,50 Ostmark ausgehändigt und beschloss, ihn zu vergessen. Wozu Zoll, wenn wir bald wiedervereint sein würden?

Wozu Zoll? Wo doch die Einheit naht? Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Zwei Einheitsfeiertage später, im Dezember 1993, holte ich eine Vollstreckungsankündigung des Hauptzollamts Erfurt aus dem Briefkasten. Die Gebühr – netterweise gleich umgerechnet in 296,70 D-Mark – sei binnen 20 Tagen zu zahlen, weil Verwaltungsakte der DDR auch weiterhin gälten, hieß es.

Behördenschreiben lösten bei mir damals noch Muffensausen aus. Ich hatte Respekt vor dem immer noch neuen Rechtsstaat, ich wollte offen sein – und zahlte.

Der Gesetzgeber bemerkte Jahre später, dass Wolfgang Schäuble und sein DDR-Gegenüber Günther Krause im deutsch-deutschen Einigungsvertrag die Zollgebühren schlicht vergessen hatten. Der Bundestag schloss die Lücke 1994 mit dem Gesetz "zur Behandlung von Gebührenbescheiden" von DDR-Behörden. Ich schickte dem Zollamt meine Kontonummer. Drei Antwortbriefe und ein Jahr später hatte ich mein Geld zurück.

Zivildienstpost auf A5-Briefbogen. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Die von den Behörden verschickten Briefe wurden im Einheitsjahr übrigens immer dicker. Um mich im Mai 1990 zum Zivildienst einzuberufen, reichte dem Arbeitsamtsdirektor noch ein A5-Briefbogen aus DDR-Altbeständen. Behördenleiter Strauß schickte dazu noch den "Feststellungs-" und den Zivil-"Dienstbescheid" mit dem Antrittstermin ins Haus.



Die in der Umbruchszeit eiligst entworfene DDR-Zivildienstordnung ("Der Dienstbescheid ist in der Regel durch die Deutsche Post zuzustellen") erreichte mich in gleich mehreren Versionen und bereits im Format A4. Der Entlassungsbescheid vom Zivildienst-Bundesamt in Köln kam nach zehn Monaten schließlich in vierfacher Ausfertigung per Großbrief.

Vierfach im Großbrief: Der Zivildienstbescheid. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Bestand hatte kaum etwas. Während meine Dienstzeit sich auf elfeinhalb Monate verkürzte, (die Altersgenossen im Westen dienten 20 Monate), stiegt mein Gehalt erst von 250 auf 300 Ostmark, dann auf noch mehr in D-Mark und zum Schluss gab es 458 Mark Entlassungsgeld obendrauf. Mehr Geld ohne mehr Leistung? Auch das ging damals. Was aber der Rechtsbehelf unter meinem Entlassungsbescheid sollte, begriff ich nicht. Warum sollte ich meiner Entlassung widersprechen?

Die Stasi-Akte sagt: Schießausbildung verweigert. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Schließlich schickte die Stasi-Akten-Behörde per Brief, was sie über mich gefunden hatte. Persönliches von Dritten war sorgfältig geschwärzt und erneut kopiert – damit ja nichts erkennbar blieb. Das auf zehn Seiten aufgeführte Sündenregister: Bei einem Familienausflug nach Prag hatten die DDR-Grenzer mich als 18-Jährigen mit 20 Westmark im Portemonnaie erwischt. Aus DDR-Sicht ein klarer Zollverstoß.

Außerdem hatte in der Berufsschule die für Lehrlinge obligatorische vormilitärische Schießausbildung aus Gewissensgründen verweigert. Quelle war ein Informant "Hans Sauer", vermutlich der Schuldirektor.



Dass ich vor der Wende mit dem Neuen Forum sympathisierte und regimekritische Ärmelaufnäher trug, war den Regimespitzeln entgangen. Im Familienkreis amüsierten wir über die niedergeschriebenen Banalitäten, wir hatten ja die Gewissheit, dass die Stasi nie wieder jemanden bedrohen würde.



Arbeiter und Schüler als Motive – die Ost-Mark. Klicken Sie auf das Bild! © ZEIT ONLINE

Am Sonntag vor der Währungsunion im Juli 1990 drückten wir unsere Nasen an den Fenstern der Lebensmittelläden platt – wild entschlossen, unsere Konsum-Brot-dominierte Ernährung umzustellen auf Lieken Urkorn, Dosen-Coke und Orangennektar aus dem A&P-Tetrapak. Statt Arbeiter und Bauern, statt der Revolutionäre Thomas Müntzer, Clara Zetkin und Friedrich Engels blickten uns aus den Geldbörsen nun Schöngeister wie Bettina von Arnim, Carl Friedrich Gauss oder Annette von Droste-Hülshoff entgegen.



An den Ladenkassen war Deutschland vereint. Mit selbst verdienter D-Mark im Geldbeutel fühlten wir uns als gleichberechtigte Bundesbürger. Und ahnten doch zugleich, dass die mit dem neuen Geld verbundene Wirtschaftsordnung für viele Ostbürger zum Problem werden könnte.

Meine Generation der Anfangzwanziger hat das Einheitsjahr so locker genommen wie kaum eine andere. Aber vielen unsrer Eltern kam allerhand abhanden: Überzeugungen, Arbeitsplatz, Ruf. Uns jungen Ostdeutschen aber bot das neue Land seine Chancen, wir mussten sie nur ergreifen.