15/15

Vor allem seine CSU-Anhänger in Bayern blieben Strauß treu, trotz seiner zahlreichen Affären und Eskapaden – weil er das bayerische Wir-Gefühl und den Machtanspruch gegenüber dem Rest Deutschlands und der Welt so verkörperte wie kein anderer. Diese Figur zeigt den Vorzeige-Bayern als pfundige Frohnatur. Am 3. Oktober 1988 starb Franz Josef Strauß.