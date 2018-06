Sie wurden verfolgt, vertrieben, vernichtet: Ende des 19. Jahrhunderts befahl Sultan Abdülhamid II. das erste Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich. 1915 dann rief die Regierung zum Völkermord auf. Bis zu 1,5 Millionen Armenier starben in den folgenden zwei Jahren. Fotos von damals dokumentieren Flucht und Zerstörung. Geschätzt 600.000 Armenier haben das Grauen überlebt. Darunter Tausende Kinder, die fortan als heimatlose Waisen in Flüchtlingscamps leben mussten.