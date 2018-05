Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle steht in einer langen Tradition von Heiraten im britischen Königshaus. Der Historiker Leonhard Horowski über den historischen Hintergrund der Trauung.



Wenn sich an diesem Samstag Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort geben, wird dies die 158. geschlossene Ehe eines britischen Königs- oder Thronfolgerkindes seit der Zeit Wilhelms des Eroberers sein. Um besser zu verstehen, was an dieser Heirat so erstaunlich ist, lohnt sich also ein Rückblick auf die vorangehenden 33 Generationen. 30 Generationen lang war es nämlich selbstverständlich gewesen, dass die Herrscherfamilie ihre Kinder im Grunde nur in andere Herrscherhäuser verheiratete und deswegen auch nur ausländische Ehen schloss.

Zuerst stammten die Ehepartner fast ausschließlich aus Frankreich, woher schon der 1066 auf den Thron gekommene Wilhelm stammte. Wilhelms Enkelin Mathilde brachte die Krone an das Haus Plantagenet, indem sie 1127 den elf Jahre jüngeren Grafen Gottfried von Anjou heiratete. Auch ihr Sohn Heinrich II. heiratete 1152 eine elf Jahre ältere Frau, Eleonore von Aquitanien, und dehnte damit die Herrschaft seines Hauses auf große Teile Frankreichs aus. Jahrhundertelang blieben Englands Herrscher durch Heiraten und Kriege mit Frankreich verstrickt. 1453 jedoch endeten diese Ambitionen mit einer definitiven Niederlage, die zugleich die sogenannten Rosenkriege zwischen zwei Linien des Königshauses auslöste.



Ausgerechnet in dieser Situation entschloss sich 1464 König Eduard IV. zu einer Heirat, mit der er die Gefahren nicht nur der inländischen, sondern auch der Liebesheiraten demonstrierte. Indem er nämlich die Kleinadelstochter Elizabeth Woodville heiratete und so zum ersten Mal seit 400 Jahren eine Engländerin zur Königin machte, verschenkte er nicht bloß die Möglichkeit einer machtpolitisch wichtigen europäischen Ehe. Er hinterließ seinem Sohn Eduard V., der 1483 als 13-jähriger den Thron bestieg, auch einen mächtigen Clan von emporgekommenen Woodville-Verwandten. Dies provozierte jedoch Königsonkel Richard von Gloucester, der sich daher fast sofort an die Macht putschte. Nun rächte sich auch die anfängliche Geheimhaltung der Ehe von 1464, die Richard für ungültig erklären ließ, weil sein Bruder angeblich vorher schon mit zwei anderen Engländerinnen Eheversprechen ausgetauscht habe. Der junge König wurde also für unehelich erklärt und durch seinen Onkel ersetzt, der nun Richard III. hieß. Schon 1485 stürzte ihn jedoch ein Cousin, der als Heinrich VII. das Haus Tudor begründete.



Die Stadt Mumbai als Mitgift

Die heiratsbedingte Unordnung ging freilich weiter. Als Heinrich VIII. sich 1533 ohne päpstliche Erlaubnis von Katharina von Aragon scheiden ließ, weil sie ihm keinen Sohn geboren hatte, trieb ihn das nicht nur dem Protestantismus in die Arme. Er schloss sich auch aus dem normalen Heiratskreis aus und heiratete stattdessen die bloß adelige Anne Boleyn; als sie ihm "bloß" eine Tochter gebar und dann des Ehebruchs bezichtigt wurde, ließ Heinrich sie kurzerhand enthaupten, wie er das mit einer königlich geborenen Frau nie gewagt hätte. Kein Wunder also, dass drei seiner vier nächsten Frauen wieder Engländerinnen waren, und kein Wunder, dass in diesem Wirrwarr Heinrichs Kinder ihre Legitimität verloren. Da sie kinderlos blieben, fiel der Thron 1603 an die Stuarts, also schottische Nachkommen von Heinrichs Schwester.

Leider half es wenig, dass die Stuart-Könige in drei Generationen drei Königstöchter heirateten. Alle drei Ehefrauen waren nämlich durch Geburt oder Konversion Angehörige des verhassten Katholizismus. Katharina von Portugal brachte zwar 1662 die indische Hafenstadt Mumbai als Mitgift in die Ehe. Da sie ihrem Mann Karl II. (der währenddessen nicht weniger als 16 uneheliche Nachkommen zeugte) aber keine Kinder gebar, fiel der Thron 1685 an seinen unfähigen katholischen Bruder Jakob II., der bereits 1688 vertrieben wurde. Da Jakobs protestantischen Töchter jedoch ebenfalls keine überlebenden Kinder hatten, musste das Parlament nun nicht weniger als 55 katholische Königsnachkommen enterben, bevor man endlich einen protestantischen Erben fand – den Königsurenkel Georg Ludwig von Hannover, der 1714 als Georg I. den Thron bestieg.