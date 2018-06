Sie galt als Europas unermüdliches und extrem zuverlässiges Arbeitspferd für den Transport von Satelliten ins All: Vor 30 Jahren hob die Trägerrakete Ariane 4 erstmals ab. Eine europäische Erfolgsgeschichte. Ihre Nachfolger stehen heute harter Konkurrenz gegenüber, vor allem das aufstrebende US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk drückt die Preise. Der europäische Hersteller ArianeGroup macht deshalb ordentlich Druck und fordert baldige öffentliche Aufträge für den neuen Hoffnungsträger Ariane 6.

Mit der Ariane 4 hatte vor 30 Jahren eine neue Ära der europäischen Raumfahrt begonnen. "Sie hatte eine fundamentale Bedeutung", sagt der Chef der französischen Raumfahrtagentur Cnes, Jean-Yves Le Gall. Er war am Tag des ersten Starts am 15. Juni 1988 selbst in Französisch-Guyana in Südamerika, wo die Ariane-Raketen vom Weltraumbahnhof Kourou in den Himmel donnern. Noch heute erinnert sich Le Gall an die "unbeschreibliche Freude". Die Ariane 4 wurde ein Riesenerfolg für die europäische Raumfahrt und sicherte ihr eine Vormachtstellung beim Transport kommerzieller Satelliten.

Die erste Ariane-Rakete war 1979 gestartet. Die Modelle Ariane 1, 2 und 3 konnten aber nur vergleichsweise leichte Fracht transportieren. Sie kamen zusammen auf 28 Starts. Ihr Nachfolger Ariane 4 konnte dann eine Nutzlast von bis zu fast fünf Tonnen ins All bringen.

Bilanz der Ariane 4: sehr gut

Sie kam bis zu ihrer letzten Mission im Jahr 2003 auf 116 Starts, darunter nur drei Fehlschläge. Die Geschichte des Nachfolgers Ariane 5 hingegen begann bereits mit einem Drama: Bei ihrem Erstflug kam die Rakete 1996 vom Kurs ab und explodierte über dem Südatlantik. Einige Jahre später musste eine neue Version mit einer Nutzlast von nun zehn Tonnen kurz nach dem Start gesprengt werden – mit einem wertvollen Satelliten an Bord.

Inzwischen hat sich aber auch die Ariane 5 längst einen guten Ruf erarbeitet. Sie hat mehr als 200 Satelliten ins All gebracht, und mit 82 erfolgreichen Starts in Serie überholte sie den Rekord ihrer Vorgängerin. Allerdings wurde diese Erfolgsserie im Januar unterbrochen, als eine Rakete von ihrer Flugbahn abwich. Die transportierten Satelliten gingen dadurch aber nicht verloren.

Im kommerziellen Markt – also bei Aufträgen, die nicht von staatlichen Institutionen stammen – ist Europa nach wie vor stark. Bei großen Telekommunikationssatelliten lag der europäische Raketenbetreiber Arianespace nach eigenen Angaben auch 2017 vorn. Doch SpaceX gewinnt an Bedeutung, das junge amerikanische Unternehmen zog im vergangenen Jahr bei der Zahl der Starts an Arianespace vorbei. Die Firma bietet Starts günstiger an als die Europäer, weitere private Firmen drängen auf den Markt (s. Infobox unten). Die Europäische Weltraumorganisation (Esa) lässt deshalb von der ArianeGroup die Ariane 6 entwickeln, die deutlich billiger sein soll.

Kommerzielle Raumfahrt-Firmen Die New-Space-Bewegung Die Raumfahrtbranche ist im Umbruch. Längst arbeiten nicht mehr allein staatliche Organisationen wie die Nasa oder Esa an Weltraumreisen. Für bedeutende Innovationen und raschen Fortschritt haben zuletzt Start-ups gesorgt. In Deutschland gibt es beispielsweise die Part Time Scientists, German Orbital Systems und Kaskilo. In den USA sorgen etwa SpaceX und Blue Origin für Bewegung.



Gegründet wurden die Firmen mit privatem Risikokapital. Entsprechend schnell haben sie Produkte oder Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen als etablierte Unternehmen wie Boeing angeboten und diese damit herausgefordert. Gleichzeitig bekommen sie staatliche Aufträge – Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation ISS oder Satellitenstarts etwa. Wegen all der Regulierungen, aufwändiger Finanzierungsrunden und der zähen Entscheidungsprozesse in der Regierung braucht beispielsweise die Nasa für technische Entwicklungen deutlich länger als Firmen auf dem freien Markt. SpaceX Kein anderes privates Raumfahrtunternehmen ist so bekannt wie SpaceX. 2002 hat Elon Musk, auch bekannt für Tesla und Paypal, die Firma gegründet. Das ultimative Ziel: fremde Planeten besiedeln.



Schlagzeilen macht SpaceX mit seiner wiederverwertbaren Falcon 9. 2015 war sie die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Die derzeitige Frachtkapsel heißt Dragon. Ab 2018 will SpaceX mit der Dragon 2 auch Menschen ins All bringen. Es bestehen Verträge mit der Nasa. United Launch Alliance Seit 2006 ist die United Launch Alliance im Geschäft, ein Joint Venture der geschichtsträchtigen US-Unternehmen Boeing und Lockheed Martin. Es erfüllt vor allem Aufträge US-amerikanischer Regierungsbehörden, transportiert beispielsweise Drohnen und Militärsatelliten mit den Trägerraketen Delta II, Delta IV und Atlas V in den Weltraum. Um Kosten zu sparen, lässt Boeing allerdings auch die kommerziellen Aufträge für die Delta II von der ULA ausführen. Die ULA steht damit in direkter Konkurrenz zu SpaceX.



Was den Kampf in der Branche besonders spannend macht: Ohne Boeing ist noch kein Amerikaner ins All geflogen – die Firma arbeitet eng mit der Nasa zusammen. Aktuelles Projekt im Auftrag des Commercial Crew Program der Weltraumagentur: die Entwicklung des CST-100 Starliners, ein bemanntes und wiederverwendbares Raumschiff, das den Transport von Ausrüstungen, Gütern und Besatzungen zur Internationalen Raumstation gewährleisten soll. Nur SpaceX hat offiziell denselben Auftrag erhalten. Ein unbemannter Testflug des Starliners ist für Sommer 2018 geplant, später im Jahr dann soll ein bemannter Start folgen. Blue Origin Seit dem Jahr 2000 ist auch Amazon-Gründer Jeff Bezos in der Raumfahrt aktiv. Er hat das private Unternehmen Blue Origin gegründet. Wie SpaceX arbeitet auch Bezos’ Team mit wiederverwertbaren Systemen. Lange Zeit ging es vor allem darum, die Crew-Kapsel Goddard samt passender New Shepard für den suborbitalen Raum zu entwickeln. New Shepard sollte nie mehr unternehmen als Flüge auf 100 Kilometer Höhe.



Seit 2017 aber sind die Ziele größer: Die Ingenieure arbeiten nun offiziell an einem Raumschiff für Mondmissionen, Blue Moon. Mit der Rakete New Glenn will man zudem der Falcon-Heavy-Rakete Konkurrenz machen. Sie soll mit 95,4 Metern Höhe und 7 Metern Durchmesser nur bedingt kleiner sein als der Dauerrekordhalter unter den Raketen, die Saturn V. Obwohl es noch Probleme mit den Triebwerken gibt, haben sich sowohl die Satelliten-Firmen Eutelsat als auch Oneweb schon erste Starts mit der Rakete in den Jahren 2021 und 2022 gebucht. Virgin Galactic Ebenfalls auf suborbitale Raumflüge konzentriert sich Virgin Galactic seit 2004. Mit Weltraumtourismus und wissenschaftlichen Missionen der Öffentlichkeit möchten die Gründer Sir Richard Branson und Burt Rutan Geld verdienen.



Zwar entwickelt die Firma ebenfalls eine – kleine – Trägerrakete. Ihr Raumschiff SpaceShipTwo, namentlich VSS Unity, soll allerdings von dem Trägerflugzeug White Knight Two ins All gebracht werden. Die Triebwerktests gelten seit September 2017 als abgeschlossen, bald sollen erste Testflüge stattfinden. Orbital ATK Cygnus heißt der Raumtransporter des privaten US-Raumfahrt- und Rüstungsunternehmens Orbital ATK, das in der heutigen Form seit 2015 existiert. Die Trägerrakete ist Antares. Es ist ebenfalls ein Subunternehmer der Nasa und war von der Weltraumagentur vor allem für Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation gebucht. Vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2016 ging es vorerst um acht Frachtmissionen zur ISS für 1,9 Milliarden US-Dollar. Weitere Aufträge folgten, noch 2017 flog Orbital für die Nasa. Sierra Nevada 2016 hat die Nasa milliardenschwere Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation an drei private Unternehmen vergeben. SpaceX, Orbital ATK und Sierra Nevada. Während die ersten zwei bereits häufiger gebucht waren, ist es für Sierra eine Premiere. Beginnen soll die erste Mission 2019, fünf weitere sollen bis 2024 folgen. Das Unternehmen arbeitet an dem Transporter Dream Chaser, einem Frachter nach dem Shuttle-Konzept. Dream Chaser würde der ISS einen weiteren Arbeitsplatz bescheren.

Der Hersteller beschwert sich schon länger, dass SpaceX von US-amerikanischen Staatsaufträgen profitiere, die den Europäern verwehrt bleiben, und bei denen SpaceX deutlich mehr Geld nehme als bei europäischen Kunden. Um gegenhalten zu können, fordert der Konzern ein Mindestmaß an Zusagen für institutionelle Aufträge aus Europa, etwa für Forschungsmissionen, Regierungssatelliten oder Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo. Die Ariane 6 soll 2020 das erste Mal starten, bislang liegt neben dem Premierenflug aber nur eine Bestellung der EU-Kommission für zwei Starts vor.