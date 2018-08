Vor 40 Jahren schrieb ein Mann aus einem kleinen vogtländischen Ort Weltraumgeschichte: Als erster Deutscher flog Sigmund Jähn am 26. August 1978 ins All und umrundete an Bord einer sowjetischen Raumstation mit dem russischen Kosmonauten Waleri Bykowski die Erde. Nach seiner Rückkehr wurde Jähn zum DDR-Volkshelden. Jedes Kind in der DDR kannte seinen Namen, in Westdeutschland hingegen war er weitgehend unbekannt. Eine Ehrung der Bundesregierung steht bis heute aus. Für seine Raumfahrtkollegen aber steht außer Frage: Sigmund Jähn ist ein deutscher Held.