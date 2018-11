3/6

Irene Harand (1900–1975): Am 12. März 1938 sollte Irene Harand in Wien erschossen werden. Doch die Gründerin der Wiener Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt war, hatte bereits fliehen können. Seit 1933 versuchte sie, Österreich vor den Nazis zu warnen, ihre Organisation, die Harand-Bewegung, hatte Tausende Mitglieder. Im Exil in New York verhalf sie schließlich österreichischen Juden zu Visa für die USA.