18. Juli 1969 – Ende eines hundertstündigen Krieges

Ärger und Gewaltausbrüche gibt es beim Fußball ja öfters. Doch im Sommer 1969 lösten mehrere Hin- und Rückspiele zwischen El Salvador und Honduras, bei denen die benachbarten Staaten um die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften 1970 rangen, sogar einen kurzen Krieg aus, den sogenannten Fußballkrieg.



Am 14. Juli begann El Salvador mit Luftangriffen auf Honduras, Bodentruppen und Gegenschläge folgten. Am 18. Juli endete der Konflikt nach hundert Stunden mit dem Eingreifen der Organisation Amerikanischer Staaten. Zwischen 4.000 und 5.000 Menschen waren gestorben, Tausende verletzt worden.



Grenzgebiet Honduras/El Salvador

In einem Artikel, der am 18. Juli 1969 in der ZEIT erschien, hieß es, der "Fußball-Krieg in Südamerika" sei ausgebrochen, "weil El Salvador gegen Honduras und Honduras gegen El Salvador in Fußballspielen verloren haben". In Wirklichkeit ging es in dem Konflikt um 300.000 salvadorianische Kleinbauern, die in den Jahrzehnten davor nach Honduras eingewandert waren. Nach einer Agrarreform in Honduras wurden die Salvadorianer jedoch im Frühjahr 1969 durch eine paramilitärische Gruppe unter Protest der Regierung in El Salvador gewaltsam vertrieben. In den folgenden Monaten schürten die Medien beider Seiten nationalistische Ressentiments gegen das jeweilige Nachbarland. Bis die Fußballspiele die Situation so eskalieren ließen, dass El Salvador Kampfflugzeuge schickte.

Die Qualifikation zur WM gewann am Ende übrigens El Salvador. Nach Spielen gegen die Sowjetunion, Mexiko und Belgien schied das Land in der ersten Runde aus.

18. Juli 1969 – Bundeswirtschaftsminister sichert Subventionierung der Steinkohle

Essen, Deutschland

Von einem "Tag der Trauer" sprach Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier am 21. Dezember vergangenen Jahres in Bottrop bei der feierlichen Schließung der Zeche Prosper-Haniel des Bergbau- und Chemiekonzerns RAG. Dass das Ende der Steinkohleförderung in Deutschland jedoch erst so spät kam, ist der Gründung der Vorläuferin der RAG – der Ruhrkohle AG – vor 50 Jahren zu verdanken.

Denn Ende der Sechzigerjahre war die Steinkohleindustrie in eine Krise geraten. Die ersten Bergwerke hatten schließen müssen, tausende Kumpel demonstrierten: Kohle aus den USA, Russland, Kolumbien oder Australien sowie Erdgas und Erdöl waren günstiger zu haben, als das, was in den Zechen an der Ruhr gefördert wurde. In der Ruhrkohle AG wurden nun 25 Gruben in einer Auffanggesellschaft zusammengeführt, um den Bergbau in den folgenden Jahrzehnten nach und nach sozialverträglich zu beenden. Um die Steinkohleindustrie währenddessen über Wasser zu halten, verpflichtete der Staat die Stahlbranche, weiterhin die teure deutsche Kohle zu verwenden – im Gegenzug half dieser mit Subventionen.

Am 18. Juli 1969 unterzeichnete der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) in Essen den Vertrag mit der Ruhrkohle AG. Am Ende wird die Subventionierung der Steinkohle in Deutschland den Steuerzahler 150 Milliarden Euro gekostet haben, schätzt das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Selbst noch im Jahr 2014 war der Steinkohlebergbau dem Umweltbundesamt zufolge mit einem Anteil von knapp 20 Prozent der größte Empfänger direkter Finanzhilfen des Bundes.

19. Juli 1969 – Allein über den Atlantik

Hollywood Beach, Florida

Der Flug von der Erde zur Umlaufbahn des Mondes dauerte 76 Stunden, die Überquerung des Atlantiks von den Kanarischen Inseln nach Florida im Ruderboot 180 Tage. Angekommen sind die jeweiligen Reisenden am selben Tag: die amerikanischen Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins in der Mondumlaufbahn und der britische Ruderer John Fairfax am Strand von Florida. Als dieser mit seinem orangefarbenen knapp sieben Meter langen Boot Britannia am Hollywood Beach landete, warteten allerdings nur dessen Ehefrau und ein paar Journalistinnen und Journalisten.

Dabei war es ihm immerhin geglückt, als erster Mensch allein über den Atlantik zu rudern. Dass er nach sechs Monaten und einer Strecke von fast 8.000 Kilometern gegen den Wind ausgerechnet am Tag vor der Mondlandung ankam, brachte Fairfax wenigstens eine anerkennende Botschaft der Crew der Apollo 11 ein: "[Deine Reise] war die Leistung eines einzelnen tatkräftigen Individuums, während unsere auf der Hilfe von Tausenden engagierten Mitarbeitern in den USA und auf der ganzen Welt beruhte."

Drei Jahre später dürften Fairfax und seine Frau Sylvia Cook die ungeteilte Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft genossen haben, als sie nach einem fast einjährigen Trip in Australien landeten, nachdem sie als erste Ruderer den Pazifik überquert hatten.

19. Juli 1969 – Indira Gandhi verstaatlicht 14 Banken

Neu-Delhi, Indien

Es war eine Aktion, die keine Zeit für Widerspruch ließ: Am 19. Juli 1969 um Mitternacht verstaatlichte Indira Gandhi per Dekret 14 private Banken. 70 Prozent der Einlagen Indiens waren damit plötzlich unter staatlicher Kontrolle. In einer Radioansprache noch in derselben Nacht erklärte die bisher einzige weibliche Premierministerin Indiens, die Verstaatlichung werde die Kontrolle von vorhandenem Kapital durch wenige beseitigen und gewährleisten, dass ausreichende Kredite für bisher vernachlässigte Bereiche wie die Landwirtschaft, kleine Industriebetriebe und den Export zur Verfügung stünden. Eine schnell wachsende Bevölkerung, Missernten und Armut bereiteten Indien in den Sechzigerjahren Probleme. Die privaten Banken galten als Förderer von großen Industrien. An Landwirte, die Gandhi nun gezielt fördern wollte, gingen im Jahr 1967 nur 2,2 Prozent der Kredite.



Tatsächlich vermochte die Kreditvergabe an die Landwirtschaft nach der Verstaatlichung der Banken der Entwicklung des Landes einen wichtigen Impuls zu geben. Ein Aufschrei in der internationalen Berichterstattung blieb aus, aber Indiens Oberstes Gericht erklärte die Verstaatlichungsanordnung für unwirksam. Indiens Regierung enteignete die Banken daraufhin einfach noch einmal, jetzt mit einem modifizierten Dekret.