In den USA sind nach Angaben der Bundesbehörde CDC innerhalb der vergangenen zwei Monate 94 Fälle einer ähnlichen Lungenerkrankung in insgesamt 14 Bundesstaaten registriert worden. Die CDC (Centers for Disease Control and Prevention, dt: Zentren für Krankheitskontrolle und -vorbeugung) prüfen nun, ob ein Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem Konsum von E-Zigaretten besteht. Die Washington Post hatte zuerst über die Fälle berichtet.

Die meisten der betroffenen Patienten sind dem Bericht nach Jugendliche und junge Erwachsene. Viele müssten im Krankenhaus behandelt werden. Sie litten unter Husten, Kurzatmigkeit und Ermüdungserscheinungen. Einigen sei es so schwergefallen, zu atmen, dass sie künstlich beatmet werden mussten.

Nach Angaben der US-Behörde gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich bei den Lungenerkrankungen um Infektionskrankheiten handelt. Um aber festzustellen, ob ein Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten oder bestimmten Inhaltsstoffen besteht, bedürfe es weiterer Informationen. Auch dazu, ob möglicherweise ein bestimmtes Produkt für die Krankheiten verantwortlich ist, gaben die CDC bislang nichts bekannt.



Der E-Zigaretten-Hersteller Juul ist in den USA das am weitesten verbreitete Fabrikat. Das Unternehmen teilte mit, dass die Berichte geprüft werden.



E-Zigarette Hintergrund Was sind E-Zigaretten? Die heutige E-Zigarette hat der Chinese Hon Lik entwickelt. Sie besteht aus einem Mundstück, einem Akku, einem elektrischen Vernebler oder Verdampfer und einer Wechsel-Kartusche, in der sich eine Flüssigkeit (Liquid) befindet. Diese wird beim Ziehen am Mundstück vernebelt und inhaliert. Dabei erhitzt eine Heizspirale das Liquid. Ein Mikroprozessor steuert die Stromversorgung. Der Konsum von E-Zigaretten wird als Dampfen bezeichnet. In ihren einzelnen Bauteilen unterscheiden sich die E-Zigaretten, die es zu kaufen gibt. Eine klare Richtlinie, wie so ein Gerät aufgebaut sein muss, gibt es nicht, obwohl die Einzelteile die Wirkung des Dampfens beeinflussen können. Was ist drin? Die Liquids (Flüssigkeiten) der E-Zigaretten enthalten als Hauptbestandteile Propylenglykol, Wasser, Glyzerin, Ethanol, Nikotin und häufig verschiedene Aromastoffe. Sie werden verdampft. Liquids ohne Nikotin sind ebenfalls erhältlich. Einige davon wurden im Labor untersucht und enthielten allerdings geringe Mengen von als giftig bekannten Substanzen wie tabakspezifische Nitrosamine und Diethylenglykol (DEG), in Ausnahmefällen wurden sogar verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. E-Zigaretten enthalten keinen Tabak. Whiskey- oder Vanillegeschmack? Der Dampf, den man über die E-Zigarette inhaliert, entsteht aus aromatisierten Liquiden. Es gibt inzwischen Hunderte Geschmacksrichtungen – Kirsche, Vanille, Pfannkuchen, Whiskey, Tabak und, und, und. Die Liquide sind nikotinfrei und mit Nikotinzusätzen erhältlich. Die Tabakproduktrichtlinie reguliert inzwischen auch E-Zigaretten und erlaubt maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter in einer Liquidflasche. Wer dampft? Laut Verband des E-Zigaretten-Handels hat sich die Zahl der deutschen E-Raucher innerhalb von fünf Jahren von 300.000 auf drei Millionen im Jahr 2015 verzehnfacht. Zugleich rauchen mehr als 18 Millionen noch immer regelmäßig Tabakzigaretten. Rund 110.000 von ihnen sterben jährlich an den Folgen.

Grundsätzlich stehen elektronische Zigaretten im Ruf, weniger gesundheitsschädlich zu sein als herkömmliche Zigaretten. Über die Langzeitfolgen des Rauchens von E-Zigaretten – auf englisch vaping – ist bislang allerdings wenig bekannt.

In der EU gelten für die Zulassung von E-Zigaretten strengere Bestimmungen als in den USA, zum Beispiel für den Nikotingehalt: In den USA ist die erlaubte Nikotinmenge deutlich höher als in den EU-Staaten.