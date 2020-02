Zehn Menschen tötete Tobias R. am Mittwochabend. Er hasste Migranten, fühlte sich verfolgt, entwickelte Verschwörungstheorien. Sein zutiefst rassistisches Weltbild zeigt sich in einem wirren Schriftstück, das ihm zugeschrieben wird. Er handelte nach bisherigen Erkenntnissen allein und war wohl nicht in der rechten Szene vernetzt.



Und doch fügt sich seine Tat in eine Reihe von rassistischen Angriffen und rechten Gewalttaten der jüngeren Vergangenheit ein. Sie alle ereigneten sich in einem politischen und gesellschaftlichen Umfeld, das sichtbar aggressiver geworden zu sein scheint.



Hanau ist zum Ort eines der tödlichsten Anschläge in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren geworden. Ob diese Angriffe zunehmen, lässt sich schwer sagen. Nicht alle mutmaßlich rechtsextremen Taten werden in die Statistik des Bundesamts für Verfassungsschutz aufgenommen. Nicht immer lassen sich die Motive der Täter eindeutig klären.

ZEIT ONLINE dokumentiert hier die Gewalt- und Tötungsdelikte seit 2010, die als rechtsextremistisch oder mutmaßlich rechtsextremistisch gelten.

19. Februar 2019 in Hanau (Hessen): Tobias R., 43 Jahre, erschießt in zwei Shisha-Cafés neun Menschen und tötet anschließend seine Mutter sowie sich selbst. Es gibt Hinweise auf eine zutiefst rassistische Motivation des Täters. Lesen Sie alles zum Anschlag von Hanau hier.

9. Oktober 2019 in Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt): Am jüdischen Feiertag Jom Kippur erschießt Stephan B. unweit einer Synagoge zwei Menschen. Er hatte zuvor versucht, in das Gebäude einzudringen, scheiterte jedoch. Danach richtete er seine Waffe gegen Passanten und schoss auf einen Döner-Imbiss. Bundesregierung und der ermittelnde Generalbundesanwalt betrachten den Angriff des Einzeltäters als "rechtsextremistischen Terroranschlag". B. zeichnete den Anschlag mit einer Helmkamera auf und streamte ihn live im Internet. In dem Video äußerte er sich antisemitisch.

2. Juni 2019 in Kassel (Hessen): Der Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wird mit einer tödlichen Schusswunde im Kopf auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen Stephan E. zwei Wochen später fest. Am 25. Juni legt E. ein Geständnis ab, das er später widerruft. Er ist dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen und fiel bereits 1993 durch einen rechtsterroristischen Anschlagsversuch auf. Lübcke war zuvor wegen seiner offenen Haltung zu Flüchtlingen regelmäßig von Rechten im Netz attackiert und beleidigt worden.

27. März 2018 in Bergisch-Gladbach (Nordrhein-Westfalen): Ein 25-Jähriger verletzt den 30-jährigen Bilal A. mit einer Pfefferspraypistole aus nächster Nähe, schießt ihm unter anderem ins Auge und zertrümmert seine Augenhöhle, sodass er vier Tage später stirbt. Die Staatsanwaltschaft Köln schließt ein rassistisches Motiv nicht aus.

27. November 2017 in Altena (Nordrhein-Westfalen): Der 56-jährige Werner S. greift den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein in einem Döner-Imbiss an und verletzt ihn am Hals. Der Politiker war für sein Engagement für Flüchtlinge bekannt und der Täter sprach ihn mit den Worten an: "Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena."

8. Mai 2017 in Schwarzenacker (Saarland): Ramona S. wird von ihrem Nachbarn vor ihrem Haus erschossen. Der 61-Jährige ist bei Anwohnern für seine rechtsextremen Ansichten und seine Verehrung für Hitler bekannt, hatte sich bereits zuvor der Mutter der Toten gegenüber rassistisch geäußert und versucht, ihren Hund zu vergiften. Nach der Tat erschießt er sich selbst bevor die Polizei ihn findet.

1. März 2017 in Döbeln (Sachsen): Nach einer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus stirbt die 85-jährige Ruth K. wenige Wochen später an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Der Brand wurde von einer 70-jährigen Mieterin gelegt, die einem erst kurz zuvor ins Haus eingezogenen Asylbewerber aus dem Iran schaden wollte.

19. Oktober 2016 in Georgensgmünd (Bayern): Der 32-jährige Polizist Daniel E. wird von einem Anhänger der Reichsbürgerbewegung erschossen, drei weitere Polizisten werden verletzt. Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) drangen in das Haus von E. ein, um ihm seine Waffen zu entziehen, weil sich der Angreifer zuvor gegen eine angekündigte Überprüfung gewehrt hatte. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an und sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten ihre Legitimität ab.

17. September 2016 in Berlin-Lichtenberg: André S., Geschäftsführer eines Supermarktes verprügelt den aus Moldawien stammenden Eugeniu B. in einem Abstellraum, nachdem er ihn beim Stehlen ertappte. Der 34-Jährige stirbt drei Tage später aufgrund eines Schädelhirntraumas. André S. schickt ein Handyvideo der Tat mit rassistischen Bemerkungen wie "Moldawien zu Gast bei Freunden" an einen seiner Mitarbeiter.

1. September 2016 in Waldbröl (Nordrhein-Westfalen): Vier Männer beschimpfen und verprügeln Klaus B. mit einem Stock und Fäusten. Im Prozess später geben sie an, dass sie eigentlich losgezogen seien, um "Flüchtlinge aufzumischen". Nachdem sich die Gruppe Angegriffener aber wehrte, treffen sie zufällig auf Klaus B., mit dem sie bereits zuvor Streit hatten. Auch nachdem er wehrlos auf dem Boden liegt, prügeln sie weiter auf den 40-Jährigen ein. Er stirbt neun Tage später nach einem Schädelbruch und schweren Hirnblutungen.



22. Juli 2016 in München (Bayern): Der 18-jährige David S. töten am fünften Jahrestag des Attentats des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik neun Menschen zwischen 14 und 45 Jahren, die aus Einwandererfamilien stammten. Der Täter verehrte Breivik und schrieb einen Tag vor der Tat in einem Schreiben, dass München die Zukunft Deutschlands sei und man aus diesem Grund die "Stadt vor diesen Kakerlaken schützen" müsse. Wissenschaftliche Gutachter und ein Gericht gingen von rassistischen Motiven aus, das LKA Bayern hält als Motiv erlittenes Mobbing für ausschlaggebend.

17. Oktober 2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen): Einen Tag vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von Köln stößt Frank S. Henriette Reker ein Butterfly-Messer in den Hals. Die 59-Jährige muss notoperiert werden und wird in ein künstliches Koma versetzt und überlebt schwer verletzt. Als oberste Integrationsbeauftragte Kölns war sie für die Flüchtlinge in der Stadt verantwortlich und warb im Wahlkampf für eine bessere Integration. Der Angreifer soll einen rechtsextremen Hintergrund haben und war angeblich Mitglied der mittlerweile verbotenen nationalistischen Freiheitlichen Arbeiter Partei. Bei seiner Vernehmung soll er auf die Frage nach seinen Motiven geantwortet haben: "Reker und Merkel fluten uns mit Flüchtlingen und Ausländern."

20. September 2015 in Berlin-Neukölln: Rolf Z. tötet den 31-jährigen Luke H. mit einem Bauchschuss vor einer Bar. Zuvor hatte er dort den Barbesitzer und Gäste rassistisch angepöbelt. Polizeibeamte finden später in seiner Wohnung unter anderem großformatige Porträtfotos und eine Büste von Adolf Hitler, mehrere großkalibrige Waffen und Munition in einer hakenkreuzförmigen Dose. Das Gericht erwähnt später in seiner Verurteilung von Z. keine rassistischen Motiven.



23. Oktober 2014 in Limburg (Hessen): In einer Notunterkunft für Wohnungslose beleidigen drei Männer den 55-jährigen Charles W. rassistisch und misshandeln ihn so massiv mit Tritten und Schlägen, dass er an inneren Blutungen stirbt. Im Prozess sagen Zeugen, dass die Angeklagten, von denen zwei ebenfalls in der Unterkunft lebten, sich vor der Tat gegenseitig mit dem Hitlergruß posierend fotografiert hatten.

17. Juli 2013 in Kaufbeuren (Bayern): Eine Gruppe stark alkoholisierter Bauarbeiter beschimpft zunächst mehrere Russlanddeutsche als "Scheißpolacken" und "Scheißrussen" und greift diese an. Nachdem sie sich verteidigen, lässt die Gruppe von ihnen ab. Kurz danach schlägt einer der Angreifer Falk H., der mehrfach wegen Gewalttaten und Zeigen des Hitlergrußes vorbestraft ist, den unbeteiligten Konstantin M. ohne Vorwarnung mit der Faust gegen die Schläfe, sodass dieser sofort hirntot ist. Anschließend versetzt er dem bewusstlosen Opfer einen Tritt gegen den Hals, sodass der erste Halswirbel bricht. Der Familienvater Konstantin M. stirbt zwei Tage später im Krankenhaus.

27. Oktober 2012 in Hannover (Niedersachsen): Andrea B. wird von dem 24-jährigen Alexander K. in seiner Wohnung erstochen, anschließend zerstückelt er die Leiche und wirft sie in den Maschsee. Auslöser für die Gewalttat des 24-Jährigen war offenbar, dass sich Andrea B. über dessen rechtsradikale Gesinnung und Hitler-Bücher lustig gemacht hatte. K. produzierte unter dem Pseudonym "Sash JM" rechtsextreme Lieder, beschrieb den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik als "Star für Oslo" und kündigt an, selbst "über Leichen" zu gehen. Zuvor hatte er bereits im Streit einen Menschen niedergestochen und ihn schwer verletzt.

5. April 2012 in Berlin: Der 22-jährige Burak B. wird auf offener Straße erschossen. Der Täter richtete seine Handfeuerwaffe ohne erkennbaren Anlass auf vier junge Männer mit Migrationshintergrund und verletzte auch Markus Jamal A. und Alexander A. Nach den Schüssen flieht der Täter. Die Familie des Toten und die "Initiative Aufklärung für den Mord an Burak Bektaş" kritisieren später die polizeilichen Ermittlungen, da ein rassistischer Hintergrund und entsprechende Spuren erst auf ihre Interventionen hin geprüft worden seien. Noch immer steht der Täter nicht fest, es gibt Indizien, die Rolf Z., der drei Jahre später wegen des Mordes an Luke H. verurteilt wurde, mit den Schüssen auf Burak B. in Verbindung bringen.



24. Oktober 2010 in Leipzig (Sachsen): Die Neonazis Daniel K. und Marcus E. schlagen Kamal K. am Hauptbahnhof zusammen, besprühen ihn mit Pfefferspray und erstechen ihn anschließend. Sie hatten den 19-jährigen irakischstämmigen Deutschen wahllos attackiert. Er stirbt noch in derselben Nacht an seinen Verletzungen.



14. Mai 2010 in Hemer (Nordrhein-Westfalen): Der 27-jährige Sven M. wird in einem illegalen Naziclub von dem Barbesitzer Alexander U. erstochen. Er hatte selbst Verbindungen zur rechten Szene und war Wochen zuvor aus der Kneipe geworfen und später brutal verprügelt worden. An dem Abend wollte er offenbar klären, wer ihn angegriffen und bedroht hatte.