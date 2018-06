Der Brite Robert Edwards konnte den Anruf des Nobelkomitees aus Stockholm am Montag nicht persönlich entgegennehmen. Edwards, der vor genau einer Woche seinen 85. Geburtstag feierte, ist gesundheitlich zu angeschlagen. Seine Frau brachte ihm die frohe Botschaft: Edwards erhält den Medizinnobelpreis 2010 , weil er die künstliche Befruchtung entwickelte – und damit Millionen unfruchtbaren Paaren den Wunsch vom Kind erfüllte.

Geboren 1925 in Manchester ging Robert Edwards nach dem Abitur zur Armee. Nach Auslandseinsätzen in Palästina, Jordanien, Ägypten und dem Irak studierte der damals 23-Jährige Zoologie und Landwirtschaft an die Universität Bangor in Wales . 1951 wechselte er ans Institut für Tiergenetik der schottischen Universität in Edinburgh . Direkt nach seiner Doktorarbeit bekam Edwards ein Stipendium, um in die USA zu gehen und verbrachte ein Jahr am renommierten Institute of Technology in Kalifornien (Caltech ).

In-vitro-Fertilisation Die künstliche Befruchtung Die künstliche Befruchtung ist ein Überbegriff für verschiedene medizinische Methoden, die eine Schwangerschaft herbeiführen. Sie kann Paaren der Kinderwunsch erfüllen, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Die gängigste Methode ist die Insemination, bei der das Sperma des Mannes mit medizinischen Instrumenten in die Gebärmutter der Frau eingeführt wird. Eine weitere Möglichkeit ist die von Robert Edwards und Patrick Steptoe entwickelte In-vitro-Fertilisation – also die Befruchtung im Reagenzglas. Die In-vitro-Fertilisation Die In-vitro-Fertilisation findet außerhalb des Körpers der Frau in einer Glasschale statt – deswegen in-vitro (Lateinisch: "im Glas"). Die Eizelle wird noch vor dem Eisprung aus dem Eierstock entnommen. Anschließend wird sie mit einer Nährlösung und den Spermien des Mannes vermischt. Die Umgebungsbedingungen aktivieren den Samen – ein notwendiger Schritt für die künstliche Befruchtung, den der Reproduktionsmediziner Robert Edwards entwickeln konnte. Er erhielt 2010 für seine Methode den Nobelpreis. Nach der Befruchtung beginnt die Eizelle sich zu teilen. Zweieinhalb Tage und einige Zellteilungen später wird dieser noch winzige Embryo mit einer dünnen Nadel in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Hier verdoppelt er seine Zellen weiter bis er ein bestimmtes Stadium (Blastula) erreicht hat. Dann vereinigt sich der Embryo mit dem Gewebe der Mutter und wächst weiter – genau wie ein natürlich gezeugtes Kind. Eine Sonderform der In-vitro-Fertilisation ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), bei der ein einzelnes Spermium mit einer sehr feinen Pipette unter dem Mikroskop in die Eizelle injiziert wird.

Von da an begann eine beeindruckende Forscherkarriere, in dessen Verlauf Edwards sich mit Biochemie, Gynäkologie, Physiologie und schließlich mit der von ihm mitentwickelten Reproduktionsmedizin befasste: Edwards arbeitete unter anderem am National Institute for Medical Research in London sowie an den Universitäten Cambridge und Glasgow. In den USA forschte er an der Johns-Hopkins-Klinik in Baltimore und an der Uni von North Carolina.

Im Labor begann Edwards einen kühnen Plan zu entwerfen: Er wollte kinderlosen Paaren Nachwuchs schenken. Bis Anfang der 1950er hatten Forscher bereits erfolgreich Eizellen von Kaninchen im Reagenzglas befruchtet, indem sie Samenzellen hinzufügten. Allerdings stellte sich heraus, dass die bisherigen Verfahren sich nicht für menschliche Zellen eigneten.

Doch Edwards gab nicht auf. In zahlreichen Studien und Untersuchungen klärte er bald auf, wie menschliche Eizellen reifen, wie Hormone das Ei wachsen lassen und wann der richtige Zeitpunkt zur Befruchtung gekommen ist. 1969 gelang es ihm erstmals, eine menschliche Samenzelle in die Eizelle einer Frau zu schleusen. Doch die Zelle teilte sich nur einmal. Leben erwuchs hieraus nicht.