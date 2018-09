Die Mühlen von Forschung und Wissenschaft mahlen langsam, dennoch wagt ZEIT ONLINE den Blick nach vorn: Was erwartet uns in der Medizin 2011 und im kommenden Jahrzehnt? Auf welche Meilensteine arbeiten Mediziner, Genetiker und Biologen hin? Diese Fragen haben wir einigen der führenden Experten auf ihren Gebieten gestellt. Ausgewählt haben wir die Bereiche, die besonders viele Menschen bereits betreffen oder ihr künftiges Leben beeinflussen könnten. Von Volkskrankheiten bis hin zu Stammzellen.

Genetischer Schlachtplan gegen den Krebs

"Als nächstes werden Forscher das Krebsgenom kartografieren ", sagt Christof von Kalle vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Der Forscher muss sich eines geografischen Begriffes bedienen, um den Aufwand dieses Vorhabens zu verdeutlichen. Nichts Geringeres als eine Landkarte ist das Ziel der Krebsmedizin der Zukunft. Im Erbgut der gefährlichen Wucherungen suchen Wissenschaftler nach gemeinsamen Pfaden. Unglaubliche Rechenleistungen sind vonnöten, um die kompletten Genome unterschiedlicher Tumoren zu sequenzieren.

"Die Idee ist, dass man gemeinsame Ursachen ausmacht, um die bislang unüberschaubare Zahl an Mutationen auf die wesentlichen Pfade zu reduzieren", sagt von Kalle. Das könnte Medizinern eines Tages dabei helfen, Therapien an die ganz persönlichen Bedürfnisse ihrer Patienten anzupassen. Derzeit rätseln Forscher, wie stark sich das Erbgut verschiedener Tumore überhaupt ähnelt. Nicht nur ist jeder Tumor, ob zum Beispiel Brust-, Prostata- oder Hautkrebs, anders, auch jeder Patient erkrankt an seinem ganz eigenen Geschwür.

Einige Krebsforscher suchen auch nach Wegen, wie sich der Körper selbst vor Tumoren schützen könnte. "Entartete Zellen unterdrücken eine Immunantwort auf den Krebs", sagt von Kalle. Wenn es den Forscher gelänge, die natürlichen Abwehrreaktionen des Körpers zu befreien, wäre das ein enormer Fortschritt im Kampf gegen die heimtückischen Wucherungen.

Auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen Aids

Weltweit tragen 33,3 Millionen Menschen das HI-Virus in sich , geschätzte 1,8 Millionen Menschen starben 2009 an den Folgen der Immunschwächeerkrankung Aids. Doch es keimt Hoffnung im Kampf gegen die die globale und bis heute unheilbare Seuche. Im vergangenen November verkündetet das Aids- und HIV-Programm der Vereinten Nationen, UNAIDS, gar eine Kehrtwende. Vor allem in Afrika hätten sich weniger Menschen mit dem Erreger angesteckt als noch in den Jahren zuvor.

"Auch die Lebenserwartung für HIV-Patienten verlängert sich zunehmend", sagt Norbert Brockmeyer, der Sprecher des Kompetenznetzes für HIV und Aids. "Heute liegt sie für jemanden, der neu sich neu infiziert hat zwischen 30 und 40 Jahren – 1981 lag sie gerade mal bei knapp zehn Jahren." Die Medikamente haben sich in der Vergangenheit enorm verbessert, die großen Durchbrüche waren Arzneien, die bestimmte Enzyme in den vom HI-Virus befallenen Zellen hemmen.

"Künftige Medikamente werden zudem weniger Nebenwirkungen aufweisen", sagt Brockmeyer. Auch die Zahl der Tabletten verringert sich, viele Präparate können gezielter kombinert werden. "1996 musste manch ein Patient noch bis zu 26 verschiedene Tabletten an einem Tag einnehmen, auf den Punkt getaktet."

Künftig möchten die Forscher das HI-Virus durch eine Kombination bereits etablierter Mittel bereits in einem sehr frühen Stadium der Infektion eliminieren. Diese hemmen etwa ein Enzym, dass das Viruserbgut in die DNA der menschlichen Zellen einschleust. Ganz aufhalten lässt sich das Virus dadurch jedoch noch nicht. "Hier wird die antiretrovirale Therapie sicherlich zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagt der Aidsforscher. Studien zu einem solchen therapeutischen Ansatz seien bereits konzipiert.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie leiten den programmierten Zelltod ein, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (acquired immunodeficiency syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns, aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2016 haben sich in Deutschland ungefähr 3.100 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2017). Die Rate an Neuinfektionen bleibt damit seit Jahren konstant. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie verhindere ich eine Ansteckung? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktive antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, dass Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genau so alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

Ein anderer Ansatz sind die Impfstoffe, sagt Brockmeyer: "Gegen Ende des Jahrzehnts wird es sehr wahrscheinlich einen Impfstoff geben, der bei vielen Menschen vor einer Infektion schützen wird."

Auch in der Diagnose sind künftig weitere Fortschritte nötig: Knapp ein Drittel aller positiven Diagnosen sind Spätdiagnosen. Die Infektion wird oft in diesen Fällen erst nach zehn bis 15 Jahren erkannt, wenn sie schon sehr weit fortgeschritten ist. "Einige Patienten sterben sehr schnell nach einer Diagnose, weil sie nicht früh genug behandelt werden." Deshalb sei es hier besonders wichtig, neue Testangebote und Schnelltest anzubieten.