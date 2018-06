Aidsforscher aus Hannover und Ulm haben ein neues Therapieprinzip gegen das HI-Virus gefunden. Sie haben ein Eiweiß entdeckt, dass das Andocken des tödlichen Virus an die menschliche Zelle verhindert. "Es ist ein neuer Ansatz, von dem wir uns weniger Nebenwirkungen erhoffen", sagt Reinhold Schmidt von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Er hat das Eiweiß VIR- 576 in einer ersten klinischen Studie an 18 HIV-Infizierten getestet.

"Es wirkt direkt auf das Virus ein und nicht auf die Zelle", erklärt Schmidt. Bestimmte Nebenwirkungen könnten daher gar nicht erst auftreten. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Erreger resistent gegen das neue Protein werden, geringer als bei den bisher zugelassenen Medikamenten. VIR-576 bindet sich an eine Stelle des Virus, die sehr konstant ist und ihre Beschaffenheit kaum ändert. Das HI-Virus ist auch deshalb so tückisch, weil es sich sehr leicht anpasst und die körpereigene Abwehr außer Gefecht setzt.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie leiten den programmierten Zelltod ein, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (acquired immunodeficiency syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns, aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2016 haben sich in Deutschland ungefähr 3.100 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2017). Die Rate an Neuinfektionen bleibt damit seit Jahren konstant. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie verhindere ich eine Ansteckung? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktive antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, dass Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genau so alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

Es gibt zwar schon Medikamente, die eine Verschmelzung von HI-Viren und menschlichen Zellen hemmen. Die Lebenserwartung von HIV-Patienten ist dadurch stark gestiegen. Schon seit Mitte der 90er Jahre gibt es wirksame Medikamente, die das HI-Virus an der Vermehrung hindern. Wer sich in Deutschland mit dem gefährlichen Virus infiziert, lebt heute fast so lang wie gesunde Menschen. Doch die Medikamente entfalten ihre Wirkung innerhalb der menschlichen Zellen. Das ist teilweise mit Nebenwirkungen verbunden. Diese reichen von Hautschäden über Knochenveränderungen bis hin zu Nierenleiden. Auch sind noch immer schwere Komplikationen möglich, wie etwa Schlaganfälle oder Leberschäden.

In ihrer Studie konnten die Forscher nun in hoher Dosis eine gute Wirksamkeit von VIR-576 nachweisen, wobei nur leichte Nebenwirkungen wie Durchfall auftraten. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler im Wissensschaftsmagazin Science Translational Medicine veröffentlicht. Allerdings musste die Substanz per Infusion verabreicht werden, was als Dauertherapie kaum praktikabel ist. "Unser Ziel ist es, ein Molekül zu entwickeln, das als Tablette einsetzbar ist", erläuterte Schmidt. Bis zu einer Zulassung als Medikament könnten allerdings noch Jahre vergehen.