Die bislang ermittelten Dioxin-Gehalte stellten "keine akute Gesundheitsgefahr für Verbraucher" dar: Mit dieser vorläufigen Einschätzung reagiert das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf den Skandal um dioxinbelastete Eier. Die überhöhten Dioxin-Werte in einigen untersuchten Eiern seien natürlich "nicht gut". Aber "wer Eier gegessen hat, muss sich um seine Gesundheit deswegen keine Sorgen machen". Selbst ein Kind mit einem Körpergewicht von 15 Kilogramm könne das bislang am stärksten belastete Ei verzehren, ohne die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte tägliche duldbare Dioxin-Menge zu erreichen.

Auch der Leiter für Futtermittel bei dem Institut, Helmut Schafft, beruhigte. Zwar lägen die endgültigen Ergebnisse aus den Labors der Bundesländer noch nicht vor. "Doch es deutet vieles darauf hin, dass hier keine exorbitant hohen Konzentrationen in den Lebensmitteln gefunden werden", sagte Helmut Schafft. Zudem könne man Dioxin in Lebensmitteln nicht verhindern – "auch nicht mit noch so strengen Maßnahmen", sagte Schafft. Vor allem Lebensmittel tierischer Herkunft wie Fisch, Fleisch und Milch können belastet sein. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) warnt vor Panikreaktionen. Kinder sollten aber derzeit sicherheitshalber nicht täglich Eiergerichte essen.

Bio-Eier sind nach Angaben des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) von der Dioxin-Verseuchung nicht betroffen. "Im Öko-Landbau sind isolierte Fettsäuren, die im aktuellen Fall die Quelle für die Kontamination von Futter mit Dioxin waren, nicht erlaubt", sagte der Geschäftsführer des Verbands, Alexander Gerber. "Unter den gesperrten Betrieben ist kein Bio-Betrieb." Betriebe, die einem der deutschen Öko-Verbände angehören, dürften grundsätzlich keine konventionellen Pflanzenöle einsetzen. "Verbraucher können deshalb unbesorgt weiterhin Eier und Fleisch aus ökologischer Erzeugung kaufen."

Inzwischen gab das niedersächsische Agrarministerium eine erste Entwarnung. Ersten Testergebnissen zufolge lag die Dioxin-Menge in den Eiern bei 15 von 18 untersuchten Höfen, die Eier produzieren, unterhalb der erlaubten Höchstgrenze. In einem Betrieb sei bei Eiern der Grenzwert überschritten, zwei anderen Beständen seien kritische Werte ermittelt worden.

Niedersachsen hatte vorsorglich mehr als 1000 landwirtschaftliche Betriebe gesperrt. Sie dürfen so lange keine Eier und/ oder Tierprodukte ausliefern, bis die abschließenden Laborergebnisse vorliegen. Mit Dioxin belastetes Tierfutter war an Hunderte Bauernhöfe in mehreren Bundesländern verkauft und dort an Legehennen, aber auch an Mastputen und Mastschweine verfüttert worden. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mitteilte, sind im November und Dezember insgesamt 2700 Tonnen von für die Papierherstellung gedachten Mischfettsäuren an 25 Futtermittelhersteller in vier Bundesländern geliefert worden. Allein 2500 Tonnen wurden demnach nach Niedersachsen gebracht, wo die Zentren der deutschen Geflügelhaltung liegen.

Dioxin Was ist Dioxin? Dioxine sind Umweltgifte, die besonders langlebig sind. Der Begriff bezieht sich auf zwei Klassen von Kohlenwasserstoffverbindungen, die unterschiedlich stark mit Chlor versetzt sind. Insgesamt sind 210 solcher Verbindungen bekannt. Sie teilen sich in 75 polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und in 135 polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) auf. Die Grundstruktur des Moleküls bilden häufig Benzolringe an beiden Enden, an denen Chlor-Atome hängen. Nur wenn die Benzolringe in einer Ebene liegen, kann das Molekül seine toxische Wirkung entfalten. Das giftigste Dioxin ist das als Seveso-Gift bekannte 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD), bei dem Sauerstoffatome die Benzolringe zusammenhalten. Im italienischen Seveso ereignete sich am 10. Juli 1976 eine der größten Chemiekatastrophen. Dabei wurden große Mengen der toxischen Verbindung freigesetzt. Pflanzen und Tiere verendeten, Menschen erkrankten unter anderem an Eiterpusteln im Gesicht, der Chlorakne. Die Seveso-Katastrophe führte international zu schärferen Gesetzen und der Ächtung von Umweltgiften. Neben den Dioxinen gibt es die zum Teil ebenfalls gesundheitsschädlichen, dioxinähnlichen Polychlorierten Biphenyle (PCB). Hiervon sind 209 Verbindungen bekannt. Wie entsteht es? Dioxin entsteht unerwünscht etwa bei Industrie- und Verbrennungsprozessen mit Chlor und organischem Kohlenstoff. Nach Informationen des Umweltbundesamtes wird das Umweltgift bei 300 Grad Celsius und mehr gebildet und ab Temperaturen von 900 Grad zerstört. Entsprechende Hitze entwickelt sich zum Beispiel in der Metall- und Stahlproduktion, in der Müllverbrennung oder bei Hausbränden. Allerdings müssen bestimmte Ausgangsmoleküle und chemische Katalysatoren vorhanden sein, damit sich Dioxon-Verbindungen bilden können. Auch bei allen chemischen Produktionsverfahren, in denen Chlor verwendet wird, können die Stoffe entstehen. In der Natur kommen Dioxine mitunter dort vor, wo Wälder verbrennen oder Vulkane ausbrechen. Im Laufe der Erdgeschichte haben sich viele Umweltgifte so in Ton und Erde angereichert. Kiloweise Dioxine wurden in den 1980er Jahren in die Umwelt gebracht. In Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien wie PCB fanden sich viele toxische Verbindungen. Mittlerweile gibt es Grenzwerte und scharfe Gesetze sowie PCB-Verbote, die diese Dioxinbelastung drastisch verringert haben. Gesundheitsgefahr Bereits geringe Mengen an Dioxinen können für den Menschen gefährlich sein. Allerdings kommt es durch belastete Lebensmittel nicht zu akuten Symptomen. Die giftigen Stoffe sind allerdings sehr langlebig und können jahrzehntelang im Körper verbleiben, ehe sie sich abgebaut haben. So gibt es chronische Effekte, wenn über lange Zeit hinweg auch niedrige Dioxin-Mengen in den Körper gelangen. Die Folgen wurden in Tierversuchen beschrieben und reichen von Störungen des Immunsystems, schweren Haut- und Atemwegserkrankungen bis hin zu Schilddrüsen- und Darmschäden. Das giftigste Dioxin TCDD gilt als krebserregend, auch wenn bei dem Gift-Skandal in Seveso keine erhöhten Krebsraten nachgewiesen wurden. Bestehende Grenzwerte sind eine Vorsichtsmaßnahme. Sie sagen nichts über die tatsächliche Gesundheitsgefahr aus. 90 bis 95 Prozent des Dioxins, das in den menschlichen Stoffwechsel gelangt, wird über die Nahrung aufgenommen. Fast zwei Drittel davon steckt in Fleisch und Milchprodukten, weil sich die Umweltgifte im Fettgewebe anreichern. Fische sind, je nach Fettgehalt, zum Teil stärker belastet. Allerdings werden vergleichsweise weniger davon verzehrt. Ein erwachsener Mensch nimmt jeden Tag in Deutschland im Durchschnitt zwischen 48 und 138 Pikogramm Dioxine auf (1 Pikogramm = 1 pg = 1 Billionstel Gramm). Diese Daten stammen aus den Jahren 2000 und 2003. Daher schätzt das Bundesumweltamt, dass die Belastung derzeit noch niedriger ist. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung mitteilt, liegt der Dioxingehalt bei Proben aus dem Januar 2010 über dem von der EU festgelegten Höchstgehalt. Für Eier beträgt dieser drei Pikogramm pro Gramm Fett. Eine akute Gesundheitsgefahr ergibt sich darasu nicht. Wer ein Ei mit einem erhöhten Dioxingehalt gegessen hat, wird nichts merken. Belastung Obwohl Dioxine nie im industriellen Maßstab hergestellt worden sind, finden sie sich in der Umwelt und vor allem im Boden. Über die Luft oder den Einsatz von Düngern (z.B. aus Klärschlamm) gelangen sie in die Erde, wo sie sich anreichern. Die Giftstoffe gelangen meist über Erdpartikel, die an Gemüse, Gras oder Getreide haften in die Nahrungskette. In Gemüse selbst sind Dioxine kaum zu finden. Ins Meer gelangten Dioxine jahrzehntelang in großen Mengen, weil sie sich in Industrie- und Deponie-Abwässern sammeln. Hier reichern sie sich bis heute im Fettgewebe von Fischen, Vögeln und Säugetieren an, weil sie so langlebig sind. Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Dioxin-Belastung in der Umwelt um mehr als 50 Prozent abgenommen. Dank verbesserter Umweltschutzmaßnahmen ist auch die Lebensmittelqualität gestiegen. Völlig unbelastete Nahrungsmittel sind allerdings kaum denkbar, da Dioxine auch natürlich entstehen können. Um die eigene Dioxin-Belastung zu senken, sollten Verbraucher den häufigen Verzehr fettreicher tierischer Lebensmittel meiden. Tiere, die in Freiheit aufwachsen und ein höheres Alter erreichen, haben zudem tendenziell eine höhere Belastung in ihrem Fett. Dies gilt vor allem für wildgefangene Fische. Links Mehrere Ministerien und Verbraucherzentralen informieren im Internet über die vom aktuellen Dioxin-Skandal betroffenen Produkte. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat zudem Berichte über die Kontrollen bei Futtermittelherstellern ins Netz gestellt. Verbraucherschützer fordern bessere Kontrollen und mehr Transparenz. Die Behörden müssen die Öffentlichkeit aktiv informieren, welche Hersteller, Händler und Chargennummern betroffen sind", hieß es vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Die Kontrollen müssen zahlreicher und effizienter werden", forderte vzbv-Chef Gerd Billen. Dies betreffe die staatliche Lebensmittelüberwachung und die Eigenkontrollen der Wirtschaft gleichermaßen.

Auch aus der Politik kommen entsprechende Forderungen. "Der Schutz der Verbraucher vor verseuchten Produkten genießt oberste Priorität", sagte der nordrhein-westfälische Verbraucherschutzminister Johannes Remmel.

Eine erste Konsequenz hat das Bundesland inzwischen gezogen und die Stempelnummern möglicherweise belasteter Eier veröffentlicht. Demnach handelt es sich um Eier aus zwei Legehennen-Betrieben in den Kreisen Soest und Steinfurt, von denen nachweislich Eier mit überhöhten Dioxin-Werten in den regionalen Handel gebracht wurden – nach Angaben des Umweltministeriums vermutlich in sechsstelliger Zahl. Diese Eier wurden bis zum 23. Dezember verkauft, es handelt sich um XL-Eier mit der Stempelnummer 2-DE-0513912 und um bräunliche Eier mit der Nummer 3-DE-0514411. Das Ministerium betonte, die betroffenen Landwirte hätten unwissentlich das verunreinigte Futter verwendet und trügen nun die Konsequenzen für das Fehlverhalten Dritter.

Nach Ansicht Remmels müsste man in Zukunft auch über andere Maßnahmen nachdenken, etwa, dass Futtermittel und Industriefette nicht mehr am selben Ort verarbeitet werden dürfen. "Wir brauchen eine Trennung der Kreisläufe", sagte der Grünen-Politiker. Auf dieses Problem machte auch Verbraucherministerin Ilse Aigner aufmerksam: "Es stellt sich die Frage, ob es nicht ein zu hohes Risiko darstellt, wenn Betriebe, die Bestandteile für Futtermittel liefern, gleichzeitig technische Produkte vertreiben, die unter keinen Umständen in Lebensmittel oder Futtermittel gelangen dürfen", sagte die CSU-Politikerin. Ihr Ministerium werde mit den Ländern prüfen, ob und wie die Zulassungsbedingungen für Betriebe verschärft werden müssten.

Neben dem Ministerium und den Kontrollbehörden der Bundesländer sowie dem Agrarausschuss des Bundestages – das Gremium wird voraussichtlich am 12. Januar zu einer Sondersitzung zusammenkommen – schaltete sich nun auch die EU-Kommission in den Dioxin-Skandal ein und bat die Bundesregierung um mehr Aufklärung. "Wir haben gefragt, ob es Exporte von Eiern und Fleisch gegeben hat, und wir ermitteln, ob es Probleme für andere Länder gibt", sagte ein Sprecher von Gesundheits- und Verbraucherkommissar John Dalli. "Derzeit scheint das Problem auf Deutschland begrenzt", fügte er hinzu.