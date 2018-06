Wo ist der Verdächtige zum ersten Mal gesehen worden? Welche Zeugen gibt es? Welche Spuren hat er hinterlassen? Seuchenforschung ist Detektivarbeit. Seitdem der Darmkeim Ehec, der sich eigentlich in Rindermägen versteckt, Menschen befällt, sind ihm die Ermittler auf der Spur. Doch der erste heiße Tipp führte ins Leere. Die Salatgurken aus Spanien, die wegen ungewöhnlicher Keimspuren verdächtig geworden waren, sind offenbar unschuldig. Eine genaue Analyse der Spuren ergab, dass ihr anhaftendes Keimprofil nicht zu dem des gefährlichen Ehec-Bakteriums passt.

Nun stehen die Epidemiologen wieder vor einem Rätsel: Noch immer wissen sie nicht, wie sich die Menschen mit dem Ehec-Keim angesteckt haben, die derzeit in deutschen Kliniken wegen schwerer Komplikationen nach der Darminfektion behandelt werden.

Wie gefährlich ist der Erreger, der lebensgefährliche Darmerkrankungen auslösen kann? Was sie über Ehec wissen sollten. © Christian Charisius/dpa/lno

Anfang der Woche hatten Kliniken in Hamburg erstmals einen Rückgang der Neueinlieferungen gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hingegen, die höchste Instanz für Infektionskrankheiten in Deutschland, verwies lapidar darauf, am Wochenanfang hinkten die gemeldeten Zahlen stets der Realität hinterher. "Ich würde nicht darauf wetten, dass der Gipfel bereits erreicht ist", sagt auch Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) .

Klingt der Ausbruch nun ab, nachdem die verängstigten Bundesbürger Salat, Tomaten und anderes suspektes Gemüse meiden? Oder breitet sich die Seuche weiter aus, weil die Ansteckungsquelle immer noch nicht gefunden und weiter im Verborgenen aktiv ist?

Eindeutig beantworten lassen sich diese Fragen bisher nicht. Bei ihrer Suche nach dem Ursprung des Ausbruchs stehen die Epidemiologen gleich vier Hindernissen gegenüber:

1. Die Gefahr beginnt, schon lange bevor die ersten Symptome auftreten. Zuweilen lebt und vermehrt sich das Bakterium bis zu zehn Tage im Darm, ehe die ersten Durchfälle einsetzen ("Inkubationszeit"), mindestens aber drei Tage. Je weiter Ansteckung und Ausbruch der Krankheit aber auseinanderliegen, desto schwerer wird es, im Nachhinein einen Zusammenhang herzustellen. Und selbst wenn der Patient genesen erscheint, verbleibt der Keim noch bis zu einem Monat in seinem Bauch.

Geschichte der Epidemiologie Der Sherlock Holmes der Epidemiologie Als Sherlock Holmes des Fachs in die Geschichte eingegangen ist der Engländer John Snow. Durch sorgfältige Beobachtung war er Mitte des 19. Jahrhunderts zu dem Schluss gekommen, dass die gefürchtete Infektionskrankheit Cholera nicht etwa durch faulige Ausdünstungen (Miasmen) übertragen wird, sondern über das Trinkwasser. 1854 grassierte die Seuche im Londoner Süden, und Snow konnte seine Hypothese testen. Zwei Wasserwerke konkurrierten damals um die Versorgung der Bevölkerung. Eines bot sauberes Wasser an, das andere, Southwark & Vauxhall, ungefiltertes Themse-Wasser. Der Armenarzt befragte die Angehörigen aller frisch Verstorbenen, ob diese an schwerem Durchfall gelitten und woher sie ihr Trinkwasser bezogen hatten. Ihre Wohnorte ließ Snow mit einem schwarzen Punkt auf dem Stadtplan kennzeichnen. Fazit: Kunden von Southwark & Vauxhall erkrankten 8,3-mal so häufig an Cholera. Damit war das Wasser als Verteiler eingekreist. Als im Sommer die Cholera dann im Stadtteil Soho ausbrach, erweiterte Snow seinen Todes-Stadtplan um die Standorte öffentlicher Wasserpumpen. Die Punkte ballten sich in der Broad Street. Als Snow den Schwengel dieser Pumpe abmontieren ließ, ebbte die Epidemie prompt ab.

2. Zwar erleichtern die Nachweismethoden der Molekularbiologie heute den Seuchendetektiven die Jagd. Doch Ehec reist im Tarnmodus, ist von seinen harmlosen Artgenossen durch oberflächliche Analysen nicht zu unterscheiden. Während etwa der Cholera-Erreger Vibrio cholerae auf Lebensmitteln nichts zu suchen hat, sind – so unappetitlich das klingt – völlig harmlose Darmkeime der Art Escherichia coli allgegenwärtig. "E. coli gibt es eben massenweise überall in der Umwelt", sagt Lothar Beutin, Leiter des Nationalen Referenzlabors für E. coli in Berlin . "Die Krux ist, den spezifischen Keim zu finden, der dann noch in der Minderzahl ist."

Ein Beispiel: In einem Gramm Mischsalat stecken rund zehn Millionen Keime, aus denen 100 E. coli herausgefischt werden müssen. Und von denen sind höchstwahrscheinlich alle oder die meisten völlig harmlos. Die Frage, ob einige wenige Ehec-Bakterien vom Serotyp O104 darunter sind, die für eine Ansteckung schon ausreichen könnten – "das ist so, als ob sie in Shanghai eine bestimmte Person suchen". Inzwischen hat Beutins Labor ein genetisches Verfahren entwickelt, mit dem sich der aktuelle Erreger gezielt aufspüren lässt.