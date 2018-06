Deutsche Kinder- und Jugendärzte fordern eine Reform der Vorsorgeuntersuchungen vom Kleinkind- bis ins Jugendalter. "Das Vorsorgeprogramm ist nicht mehr zeitgemäß", kritisierte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Wolfram Hartmann. Wenn Kinder heute in eine Arztpraxis kommen, gebe es andere Probleme als vor 40 Jahren.

Nach den jüngsten Gesundheitsstudien haben inzwischen 14 Prozent der Kinder in Deutschland Übergewicht, sechs Prozent sind bereits krankhaft dick. Eine Folge davon ist die Zunahme von Diabetes. Eltern mit mangelndem Engagement und falsche Vorbilder können auch andere Leiden fördern. Bis zu sieben Prozent der Kinder unter sechs Jahren haben nach Angaben der Ärzte Depressionen. Andere zeigen ein gestörtes Sozialverhalten, Aufmerksamkeitsdefizite und Ängste. Bei Kindern aus sozial schwachen Familien kommen oft Sprachprobleme und motorische Störungen dazu.

Ein guter Jugendclub bringt Kindern oft mehr als ein Therapeut

Bei den heutigen Vorsorgeuntersuchungen, die 1971 eingeführt wurden, geht es vorwiegend um einen Gesundheitscheck und Impfungen. Zwar halten Kinderärzte das Programm, das heute mehr als 90 Prozent der Eltern kleiner Kinder wahrnehmen, weltweit für vorbildlich. Die 20-Minuten-Beratungen, für die ein Arzt rund 33 Euro bekommt, reichten bei den heutigen Problemlagen aber oft nicht mehr aus.

"Wir brauchen andere Beratungen, nicht nur organischer, sondern auch sozialer Natur", sagte der Berliner Kinderarzt und Verbandssprecher Ulrich Fegeler. Auch Ärzte müssten mit Eltern über Kinderbücher und Anregungen sprechen. Kitas und Schulen sollten zu Partnern für Ärzte werden – darauf eingestellt, Schieflagen in den Familien zu kompensieren. "Eine gute Kita ist für die Sprachentwicklung eines Kindes besser als ein Logopäde", sagte Fegeler. Und ein pädagogisch gut geführter Jugendclub bringe mehr als später ein Therapeut.

Kinder in Entwicklungsländern teilweise besser geimpft

Besonders dramatisch sehen Kinderärzte bei den Vorsorgeuntersuchungen die Lücke in der Grundschulzeit. Nicht alle gesetzlichen Kassen zahlen heute für diesen Check, bei dem es unter anderem um Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwächen geht. Auch die soziale Kompetenz und das Medienverhalten steht dann bei den Sechs- bis Zehnjährigen auf dem Prüfstand. Besonders für Kinder aus sozial schwachen Familien sei das wichtig, sagen die Experten.

Außerdem haben die Kinderärzte noch eine Forderung: die Impfpflicht. In Deutschland ist Impfen freiwillig. In diesem Jahr seien bereits zwei Kinder an Masern gestorben, in den fünf Jahren zuvor 15. "Kinder in Entwicklungsländern sind teilweise besser geimpft als in Deutschland", sagte Hartmann.