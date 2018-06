In Umfragen erklären bis zu 80 Prozent der Deutschen, mit ihren Organen nach dem Tod anderen Menschen helfen zu wollen. Doch nur etwa 18 Prozent haben tatsächlich einen Organspendeausweis . Dieses Missverhältnis besteht seit Langem. Jetzt hat Gesundheitsminister Daniel Bahr einen ganz praktischen Vorschlag gemacht, der den Menschen auf den Wartelisten Hoffnung macht.

Wenn es nach ihm geht, soll schon im Oktober ein Fragebogen der Krankenkassen in den Briefkästen aller Versicherten landen: Würden Sie nach dem Tod Ihre Organe spenden? Auf diese Frage soll dann jeder antworten. Die Krankenkassen sollen die Entscheidung mit Informationen zur Organspende unterstützen.

Endlich. Nach Jahren der Debatte würde damit jeder Bürger gezwungen, sich mit der Organspende – und mit dem eigenen Tod – auseinanderzusetzen. Das wäre nicht nur deswegen gut, weil sich bisher viele erst dann für einen Organspendeausweis entscheiden, wenn ihnen bewusst wird, dass auch ihr eigenes Leben eines Tages von einer Transplantation abhängen könnte.

Es würde auch den Angehörigen Verstorbener helfen. Sie hätten mehr Klarheit, wenn ihr Verwandter zu Lebzeiten den Fragebogen der Krankenkasse ausgefüllt hat. Derzeit geraten viele Menschen in eine schwierige Lage, wenn sie nach dem Hirntod eines geliebten Menschen binnen weniger Stunden entscheiden sollen, ob derjenige wohl mit einer Organentnahme einverstanden gewesen wäre. Aus Angst sagen viele "Nein".

Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird der hirntote Spender auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängern gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob derjenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder auch nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich, Belgien und Spanien gilt die Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer auch mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt auch Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freunden gespendet werden. Jeder Lebenspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen nur in den deutschlandweit gut 50 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den Skandalen von 2011 wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Dass die Auseinandersetzung mit dem Tod zur Pflicht wird, ist längst überfällig. Mahnungen und Aufrufe haben bisher wenig bewirkt. Auch die Zahlen, die die Deutsche Stiftung Organtransplantation jedes Jahr veröffentlicht, haben nicht wachgerüttelt: 12.000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Organ. Jedes Jahr sterben 1.000 Menschen, weil für sie nicht rechtzeitig eine Niere, ein Herz, eine Leber oder Lunge gefunden wird.

Vielleicht kommt dem ein oder anderen beim Ausfüllen des Fragebogens endlich in den Sinn, was es für einen Menschen und dessen Familie bedeutet, monate- oder jahrelang in einer Warteschleife auf den Tod zu hängen. Was es heißt, wenn bei jedem Telefonklingeln die Hoffnung aufflammt, dass endlich ein passendes Spenderorgan gefunden wurde.

Auch wenn mit dem Fragebogen endlich Taten auf lange Debatten folgten, bliebe ein Hintertürchen offen: Denn wer möchte, kann "weiß nicht" antworten. Wer sich informiert hat und am Ende zu dem Entschluss kommt, dass er die schwere Entscheidung, was nach dem Tod mit dem eigenen Körper passieren soll, nicht treffen kann, soll auch dazu das Recht haben.

Doch das Weiß-Nicht-Kreuzchen sollte kein Freibrief werden, sich wieder vor einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Ableben zu drücken. Wenn der Fragebogen im Briefkasten steckt, kann sich niemand mehr hinter Unwissenheit und subtiler Angst vorm Tod verstecken. Wer "Ja" zur Organspende sagt, kann Leben retten. Und wer "Nein" sagt, hat sich dann endlich bewusst dagegen entschieden – und weiß selbst genau, warum er seine Organe nicht freigeben möchte.