1/10 Geduldig teilen sich hochschwangeren Frauen und Mütter im Krankenhaus von Ntcheu in Malawi die wenigen Betten. © Marieke van der Velden 2/10 Listia Gunde ist eine von ihnen. Hochschwanger und HIV-positiv nimmt sie Medikamente und hofft, dass ihr Kind gesund sein wird. 3/10 Diese Frauen warten darauf zu entbinden. Betten sind nur durch Planen voneinander getrennt. 4/10 Hinter dem Empfang der Station stapeln sich die Patientenakten. Selbst in den großen Kliniken gibt es kaum Computer. © Marieke van der Velden 5/10 In einem Buch werden die HIV-Tests aller Patienten vermerkt. 6/10 Vor der Geburtsstation der Klinik warten Angehörige, die die Schwangeren mit Essen versorgen. 7/10 Neben Krankenhäusern finden HIV-positive Frauen im Young Positives Club der Organisation Family Planning Association of Malawi (FPAM) einen Anlaufpunkt. Hier spielen sie das in Malawi populäre Netball. 8/10 Die 17-jährige Gladys Mattara ist seit ihrer Geburt HIV-positiv. Dank der Medikamente geht es ihr derzeit gut, sagt sie. © Marieke van der Velden 9/10 Nicht alle können sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Organisation FPAM fährt mit einer mobilen Klinik durch das Land. 10/10 Die Mitarbeiter ermutigen die Menschen einen HIV-Test zu machen.

Wer Listia Gunde zur Begrüßung die Hand gibt, fühlt die Kraft ihrer Finger und die raue Haut einer Frau, die körperlich hart arbeiten muss. Gunde kommt vom Land, sie bewirtschaftet in ihrem Dorf eine kleine Parzelle, kümmert sich um ihre fast blinde Mutter und ihren vierjährigen Sohn. Hilfe hat sie nicht, denn ihr Ehemann hat sich aus dem Staub gemacht, als er erfuhr, dass seine Frau wieder schwanger ist. "Er hatte wohl Angst", sagt Gunde. Wie auch sie davor, ein HIV-positives Kind zur Welt zu bringen. Aber Gunde kann nicht weglaufen. Stattdessen wartet sie mit etwa 40 anderen schwangeren Frauen in einem überfüllten Saal des Krankenhauses der malawischen Kleinstadt Ntcheu darauf, dass ihre Wehen einsetzen.

Listia Gunde hat erst vor zwei Jahren erfahren, dass sie das HI-Virus in sich trägt. Sie hatte von kostenlosen Aids-Tests im Krankenhaus gehört und ahnte, dass ihr Mann nicht treu war. Er verkaufte Ziegenfleisch und war deshalb viel unterwegs. "Mein Mann hat mich angesteckt." Da ist sie sich sicher.

Gunde ist eine von mehr als 920.000 der 15 Millionen Malawier, die mit dem Erreger der Immunschwächeerkrankung leben. Frauen stecken sich biologisch bedingt leichter an als Männer, ihr Anteil unter den Infizierten in Malawi liegt bei 59 Prozent. Die Überträger des Virus sind mehrheitlich Männer. Studien besagen, dass sie deutlich öfter riskante sexuelle Kontakte haben. Das ist gesellschaftlich akzeptiert, zumindest bei den Männern, die als Familienoberhäupter traditionell das Sagen haben.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie leiten den programmierten Zelltod ein, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (acquired immunodeficiency syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns, aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2016 haben sich in Deutschland ungefähr 3.100 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2017). Die Rate an Neuinfektionen bleibt damit seit Jahren konstant. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie verhindere ich eine Ansteckung? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktive antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, dass Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genau so alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

Dass Listia Gunde noch einmal schwanger wird, hatte sie bis vor neun Monaten nicht für möglich gehalten, denn vier Jahre lang hatte sie nicht verhütet – ohne Folgen. Davor hatte sie drei Fehlgeburten. Zwei weitere Kinder starben früh, wohl an Malaria, vermutet die 35-Jährige. Das Unglück von Listia Gunde ist ein extremer Fall, der aber zeigt, wie schwierig es ist, in Ostafrika über Verhütung aufzuklären und die HIV-Infektionsrate zu senken.

Nachbarn würden Gunde meiden, wüssten sie von der Infektion

85 Prozent der Malawier leben in kleinen Dörfern, meist in Hütten aus Lehm oder bröckeligen Klinkern. Schon ein Fahrrad ist Luxus. Jeder vierte Malawier ist Analphabet, auch Listia Gunde hat nie richtig lesen und schreiben gelernt. Sie besitzt auch kein Radio, von der Welt außerhalb ihres Dorfes erfährt sie nur, was andere ihr berichten. Zu Fuß macht sie sich nun einmal im Monat auf ins zwölf Kilometer entfernte Distrikt-Krankenhaus von Ntcheu. Hier holt sie sich die antiretroviralen Medikamente ab, die das Virus in ihr in Schach halten.

"Dank der Medizin geht es mir besser" sagt sie. Und sie habe nun jemanden zum Reden. Mit anderen HIV-positiven Frauen trifft sie sich in einem Gesprächskreis. "Es tut gut, darüber zu sprechen", sagt Gunde.

In ihrem Dorf weiß niemand, dass sie positiv ist, nicht mal die Nachbarn. "Sie würden mich sonst meiden. Ich könnte dann nicht mehr im Dorf bleiben." Vom Mann verlassen zu werden ist für eine Frau in Malawi ohnehin wie eine Strafe, denn die Schuld dafür wird immer der Frau zugeschoben. Und weil das Einkommen des Mannes fehlt, arbeitet Gunde für die anderen Familien im Dorf; sie hilft auf dem Acker und bekommt kleine Jobs. "Wüssten die Leute, dass ich positiv bin, bekäme ich von ihnen keine Arbeit mehr", sagt Gunde mit ihrer ruhigen, erschöpften Stimme.

Wie kann es sein, dass eine Krankheit totgeschwiegen wird, die in jedem zehnten Malawier schlummert? "Der wichtigste Grund für die Diskriminierung ist nach wie vor die Angst", sagt Fredrick Chelewani. Er leitet ein Büro der Family Planning Association of Malawi (FPAM), einer Nichtregierungsorganisation, die in mehreren Landesteilen Familienplanung und sexuelle Gesundheit fördert. Die Menschen fürchten sich vor einer Ansteckung, sagt Chelewani, weil sie nicht wüssten, wie das HI-Virus übertragen werde. Und sie glauben, wer das Virus habe, den ereile ein rascher Tod.

Eine Frau, die sich in einem Dorf dazu bekenne, HIV-positiv zu sein, werde deshalb oft als promiskuitiv oder gar als Prostituierte gebrandmarkt, berichtet Chelewani. Und weil die Menschen sehr religiös sind, gelten Frauen mit HIV schnell als Sünderinnen.