Es ist ein einmaliger Schritt in der Medizingeschichte: Das französische Gesundheitsministerium ruft 30.000 Frauen mit Brustimplantaten dazu auf, sie wieder entfernen zu lassen. Die Silikoneinlagen der Firma PIP (Poly Implant Prothèse) aus Marseille sollen sehr viel häufiger aufbrechen und auslaufen als vergleichbare Produkte.

Zwar könne laut dem französischen Gesundheitsminister Xavier Bertrand kein direkter Zusammenhang zu Brustkrebs hergestellt werden, aber tatsächlich sind inzwischen zwei Frauen in Frankreich an Tumoren gestorben, deren Implantate geplatzt waren, acht weitere sind an Krebs erkrankt. Eine Arbeitsgruppe des Nationalen Krebsinstitutes (Inca) untersucht die Vorfälle.

"Das ist ein Skandal", sagt Annie Meslin aufgebracht. Die Frau aus einem Vorort von Paris hat nach einem Krebstumor ihre rechte Brust verloren und ließ sich 2001 das PIP-Produkt einsetzen. Im Mai 2010 hörte sie davon, dass die französische Kontrollbehörde das Implantat wegen eines erhöhten "Bruch-Risikos" vom Markt genommen hatte. "Es ist ein furchtbares Gefühl, mit einer tickenden Zeitbombe herumzulaufen", sagt Annie Meslin. Die 62-jährige Rentnerin gründete mit anderen Betroffenen einen Verein, der minutiös alle Folgen der Implantate aufführte und die Behörden aufschreckte.

Brustimplantane Brustimplantate Brustimplantate werden in der Regel nach Amputationen oder zur Vergrößerung eingesetzt. Sie bestehen immer aus einer Silikonhülle, die entweder mit einer Kochsalzlösung oder mit Silikongel gefüllt ist. Inzwischen gibt es auch Implantate mit einer aufgerauten Oberfläche; diese soll dazu beitragen, dass die Implantate mit dem umliegenden Gewebe verwachsen. Das umliegende Gewebe soll so nicht verhärten können. Ob ein Brustimplantat das Brustkrebsrisiko erhöht, ist wissenschaftlich bislang nicht erwiesen. PIP-Implantate PIP-Implantate sind mit Silikongel gefüllte Brustprothesen des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP). Im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass Implantate dieser Firma vermehrt gerissen waren, weshalb sie seit 2010 nicht mehr verkauft werden. Darüber hinaus stellte eine Untersuchung fest, dass die Implantate mit einem anderen Gel gefüllt waren als angegeben. Das verwendete Gel war nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Nach weiteren Tests empfahl als erstes die französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten (Afssaps) Frauen mit Implantaten dieses Herstellers eine halbjährliche klinische Untersuchung der Brüste und Lymphknoten. Sollte es Hinweise für Risse in den Implantaten geben, sollten diese herausoperiert werden. Inzwischen raten auch deutsche Experten zur Entfernung der schadhaften Silikonkissen. Formen Schönheitschirurgen differenzieren zwischen zwei unterschiedlichen Implantatsformen: Es gibt sowohl runde als auch tropfenförmige (oder anatomische) Implantate. Letztere werden vornehmlich bei Frauen verwendet, deren Brust abgenommen wurde, runde Implantate werden bei Vergrößerungen bevorzugt.

Die französische Krankenversicherung soll nun für die Kosten der Entfernung aufkommen. Patientinnen, die ihre Brust etwa nach einer Krebserkrankung verloren haben, sollen auch ein neues Implantat bezahlt bekommen. Doch nehmen im französischen Gesundheitssystem die Ärzte häufig eine höhere Gebühr als von der gesetzlichen Krankenkasse ersetzt wird. Viele Patientinnen müssen also Hunderte bis Tausende Euro selbst ausgeben. Auch Meslin hat für ihre medizinisch notwendige Operation 1.100 Euro dazu zahlen müssen. Allerdings tragen rund 80 Prozent der Frauen mit PIP-Implantaten diese aus ästhetischen Gründen, neue künstliche Einlagen müssten sie selbst bezahlen.

In Deutschland kann die Zahl der Betroffenen kaum ermittelt werden

In Deutschland ist die Zahl der Betroffenen noch völlig unklar. Laut Maik Pommer vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es kein Register, das die Trägerinnen der Implantate ausweisen könne. Bekannt sind in Deutschland bislang 18 Fälle von gebrochenen oder auslaufenden Implantaten des französischen Herstellers. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Frauen schon haben operieren lassen", sagt Pommer. Ob die deutschen Behörden eine ähnlich drastische Empfehlung aussprechen wie die französischen, sei ebenfalls noch unsicher. "Wir untersuchen den Fall und geben dann unsere eigene Erklärung dazu ab."

Annie Meslin aber rät allen Frauen, sich die Implantate so schnell wie möglich entfernen zu lassen. Bei ihr sei bei der Ultraschall-Untersuchung und auch in der Kernspintomografie keine Verletzung des Silikonkissens entdeckt worden. "Erst in der Operation haben die Ärzte dann bemerkt, dass das Gel schon längst in meiner Brust ausgelaufen war und die Hülle des Implantats beschädigt war", erzählt sie.