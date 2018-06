Ein Virus so aggressiv wie die Vogelgrippe und so infektiös wie die Schweinegrippe – das ist die Horrorvision, die Berater der US-Regierung jetzt dazu veranlasst hat, Grippeforschern endgültig von der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse abzuraten. Seit Wochen debattieren Forscher, die Verlage der Magazine Science und Nature , Beratungsgremien und Behörden: Darf sich die Wissenschaft selbst zensieren? Aus Angst, dass im Guten erforschtes Wissen in die Hände von Terroristen fällt?

Ron Fouchier von der Erasmus-Universität in Rotterdam und Yoshihiro Kawaoka von der amerikanischen Universität von Wisconsin-Madison stehen hinter ihren Experimenten. Die Namen der Forscher sind inzwischen Virologen und Laien weltweit ein Begriff: Fouchiers und Kawaokas Ziel war es nie, eine mögliche Biowaffe zu entwickeln.

Sie wollten wissen, was passieren muss, damit aus einem Vogelgrippevirus – kaum ansteckend, aber im Fall einer Infektion zu 60 Prozent tödlich – ein globaler Killer wird. Denn nur mit diesem Wissen ließe sich auch effizient nach Impfstoffen und Therapien suchen – für den Fall, dass eines Tages so ein Supervirus aus H1N1- und H5N1-Komponenten über die Menschheit hereinbricht. Außerdem wollten die Wissenschaftler mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass gefährliche Mutationen unter Grippeerregern in der Natur frühzeitig erkannt werden können.

Hintergrund Influenza-Studien Das Experiment Mit ihren Experimenten wollten Wissenschaftler um Ron Fouchier herausfinden, ob das Vogelgrippe-Virus H5N1 das Potenzial hat, eine Pandemie wie das Schweinegrippe-Virus H1N1 auszulösen. Die Studie stellten die Forscher in Auszügen auf der Influenza-Konferenz in Malta im September 2011 vor. Die Wissenschaftler verwendeten für ihre Arbeit einen Stamm, dem sie drei gezielte Mutationen verpassten, die dem Virus ermöglichen sollten, sich auch in Säugetieren zu reproduzieren. Frettchen, die mit dem mutierten Virus infiziert wurden, starben. Eine Übertragung unter den Tieren erfolgte zunächst nicht. Die Forscher isolierten daraufhin die Virus-Varianten der erkrankten Tiere und infizierten damit gesunde Tiere. Sobald diese ebenfalls erkrankten, wiederholten die Forscher das Prozedere. Zehn Wiederholungen waren erforderlich, dann war das Virus von allein fähig, gesunde Tiere in anderen Käfigen zu infizieren – ohne Körperkontakt zwischen ihnen, allein über Tröpfchen-Infektion durch die Luft. Insgesamt fünf Mutationen sind laut den Wissenschaftlern erforderlich, damit ein tödliches Virus wie das Vogelgrippe-Virus H5N1 so ansteckend wird wie das Schweinegrippe-Virus H1N1. Im Gegensatz zu Fouchier, manipulierten Forscher um Yoshihiro Kawaoka den Vogelgrippe-Erreger gezielt. Sie nahmen das Oberflächenprotein Hämagglutinin H5 des Virus und schleusten ihn in das für Menschen hoch ansteckende Schweinegrippevirus H1N1. In Frettchen übertrug sich der neue Keim leicht, tötete die Tiere jedoch nicht. Allerdings konnte der Erreger mit aktuellen Impfstoffen und antiviralen Mitteln bekämpft werden. Viren Das Schweinegrippe-Virus (H1N1) löste im Jahr 2009 eine weltweite Pandemie aus. Doch obwohl das Virus hoch ansteckend war, war es nur für wenige tödlich: Nur einer unter zehntausend Infizierten starb an dem Virus. Bei dem Virus der Vogelgrippe (H5N1) war das genau umgekehrt: Das Virus war nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, weshalb nur wenige mit dem Krankheitserreger infiziert wurden. Eine Infektion endete jedoch in mehr als der Hälfte der Fälle tödlich. Eine Kombination der beiden Viren galt bislang sowohl in der Natur als auch im Labor als unwahrscheinlich. Übertragbarkeit Frettchen gelten in der Virologie und in der Influenza-Forschung als Modellorganismen, weil ihr Immunsystem ähnlich auf Erreger reagiert wie das des Menschen. Ob sich die Ergebnisse der Studie direkt auf den Menschen übertragen lassen, weiß niemand. "Frettchen sind keine Menschen", sagt Peter Palese, ein Influenza-Experte am Mount Sinai Medical Center in New York City, dem New Scientist. "H5N1 kursierte eine lange Zeit und mutierte währenddessen nicht in eine Form, in der es von Mensch zu Mensch übertragbar gewesen wäre." Weitere Forscher kritisieren im Science Insider, dass das Vogelgrippevirus H5N1 keine Pandemie unter Menschen auslösen kann, weil sich das Virus in einem menschlichen Wirt nicht reproduzieren kann. Andere Forscher halten es jedoch nicht für ausgeschlossen, dass sich das Virus an den Mensch anpassen könnte, indem es einen Zwischenwirt findet, der sowohl menschliche Viren als auch das Vogelgrippevirus beherbergen könnten. So ein Zwischenwirt könnten etwa ein Schwein sein. Veröffentlichungsprozess Wissenschaftliche Veröffentlichungen werden der Fachwelt und der Öffentlichkeit erst zugänglich, wenn sie in einem entsprechenden Fachmagazin veröffentlicht sind. Angedacht ist, dass die Forscher darin – neben den Ergebnissen – offenlegen, wie sie ihre Experimente durchgeführt haben – und zwar so detailliert, dass andere Forscher die Experimente wiederholen können. Für eine Veröffentlichung müssen Wissenschaftler zunächst die Studie so verfassen, dass sie den Veröffentlichungsauflagen des jeweiligen Fachmagazins entspricht. Nach der Einreichung wird die Studie (anonymisiert) an andere Wissenschaftler weitergereicht, die Experten auf dem untersuchten Themengebiet sind. Sie sollen beurteilen, ob die Studie plausibel ist oder auszubessernde Mängel aufweist. Erst wenn diese sogenannten Reviewer mit der Studie einverstanden sind, kann diese veröffentlicht werden. Sowohl die Studie von Ron Fouchier als auch die von Yoshihiro Kawaoka wurden zur Veröffentlichung zugelassen, schreibt das Magazin Science Insider. Das amerikanischen Gremium für Biosicherheit (NSABB) hat die Ergebnisse begutachtet und empfiehlt, sie nicht in voller Länge zu veröffentlichen. Es erwägt nun außerdem ein Moratorium für ähnliche Fälle. Das NSABB wurde bisher in Einzelfällen von Wissenschaftlern oder Magazinen darum gebeten, Studien zu begutachten, die mögliche Interessenskonflikte beinhalten könnten.

Was sie herausfanden, ist dem Expertengremium der US-Regierung, dem National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), nach langem Ringen nun tatsächlich zu viel. Denn beide Teams entdeckten, dass es nur weniger Mutationen bedurfte, um den tödlichen Erreger unter Säugetieren – Menschen eingeschlossen – hoch ansteckend zu machen.

Man habe Bedenken, dass "eine detaillierte Veröffentlichung der Experimente Einzelnen, Organisationen oder Regierungen helfen könnte, ähnliche Viren für schädigende Zwecke herzustellen", heißt es in dem Gutachten der Berater. Die USA und andere Länder fürchten, dass Terroristen mit dem gefährlichen Virus Biowaffen bauen könnten, wie das Magazin Science berichtet .

Das Gremium für Biosicherheit hatte dem Magazin Science bereits im Dezember 2011 schriftlich empfohlen , nur die Schlussfolgerungen der Ergebnisse des Niederländer Ron Fouchier zu veröffentlichen. Das Forscherteam von Yosgihiro Kawaoka wollte seine Ergebnisse im britischen Magazin Nature veröffentlichen. Auch dessen Chefredakteur Philip Campbell verhandelte darüber mit dem NSABB.

Mitte Januar hatten die Wissenschaftler dann selbst freiwillig ihre Experimente mit der neuen Variante des Vogelgrippe-Erregers H5N1 für 60 Tage unterbrochen.