Wer sich von seinem Arzt schlecht beraten oder gar falsch therapiert fühlt, der kann seine Behandlung prüfen lassen. Im vergangenen Jahr erhielten die zuständigen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen 11.107 solcher Beschwerden . Das waren nur geringfügig mehr als im Vorjahr, berichtet die Bundesärztekammer , die wiederum über die unabhängigen Experten wacht.

In 2.287 Fällen kamen ärztliche Gutachterstellen im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass Behandlungen, Diagnosen oder die Patientenaufklärung fehlerhaft oder unzulänglich waren. Das waren 88 Fälle mehr als 2010. 721 Patienten wurden mit leichten bis schweren Dauerschäden aus der Behandlung entlassen.

Für 99 Patienten endete ein nachgewiesener Ärztepfusch tödlich. Dabei starben viele Menschen an einer Blutvergiftung nach einem chirurgischen Eingriff, sagte der Geschäftsführer der norddeutschen Schlichtungsstelle, Johann Neu. Einen Arztfehler gibt es etwa, wenn trotz Warnzeichen kein Blutbild gemacht wurde. Tödliche Fehler in der Praxis können laut Neu auch verschleppte Krebsdiagnosen sein.

Da es während chirurgischer Eingriffe stets auch zu Komplikationen kommen kann, ist der Nachweis eines Behandlungsfehlers für Patienten oft schwierig. Auch wer sich falsch behandelt fühlt, muss nicht zwangsläufig schlecht therapiert worden sein. Allerdings erkannten die Gutachter in mehr als 1.901 Fällen die Beschwerde über mangelhafte Beratung oder einen Behandlungsfehler als Ursache für gesundheitliche Folgeschäden an. Damit können die Betroffenen Schadenersatz einfordern.

Wie viele Patienten tatsächlich falsch behandelt werden, ist unklar

"Überall wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, auch in der Medizin", sagte Andreas Crusius. Es müsse aber alles dafür getan werden, das Risiko "so klein zu halten wie irgend möglich", sagte der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen. Crusius verwies darauf, dass die Fehlerstatistik auch genutzt werde, um künftig zu versuchen, eben solche zu vermeiden.

Seit 2007 gibt es die Daten der Gutachterkommissionen und Schlichterstellen der Ärztekammern. Die Zahl der Beschwerden hat sich in den vergangen vier Jahren leicht erhöht. Crusius erklärt sich das mit einer größeren öffentlichen Aufmerksamkeit für Ärztefehler. Da es aber auch stetig mehr ältere Patienten gebe, würden auch die schadensträchtigen Eingriffe zahlreicher.

Die Gutachterinstanzen der Ärztekammern bieten eine vergleichsweise schnelle, aber nicht die einzige Möglichkeit für betroffene Patienten, an Schadenersatz zu kommen. Insgesamt beanstanden nämlich schätzungsweise rund 40.000 Versicherte pro Jahr ihre Behandlung, sagte Andreas Crusius. Die Patienten wenden sich auch an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder ans Gericht. Dort dauern die Verfahren aber Jahre, die Gutachterstellen entscheiden dagegen im Schnitt in 13 Monaten.