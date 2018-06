Der im Transplantationsskandal beschuldigte Oberarzt war nach Angaben der Süddeutschen Zeitung wahrscheinlich kein Einzeltäter an der Uniklinik in Regensburg . Denn auch nach dem Weggang des Chirurgen, der von 2003 bis 2008 in Regensburg gearbeitet hat, sei die Zahl der Lebertransplantationen in Regensburg noch einmal drastisch gestiegen, berichtet die Zeitung.

Die Zahl habe sich von 48 Transplantationen im Jahr 2008 um mehr als 40 Prozent auf 69 im Jahr 2009 erhöht. Eine solche Steigerung gelte als ungewöhnlich, zumal selbst die größten deutschen Transplantationszentren nur etwa 100 Lebern pro Jahr verpflanzten, schreibt die SZ. Noch dazu sei in Regensburg gerade erst die Zahl der Lebertransplantationen von zehn im Jahr 2003 auf knapp 50 gesteigert worden. Dies werde zum Teil auf die unlauteren Methoden des verdächtigen Oberarztes zurückgeführt.

Am gestrigen Donnerstag war bekannt geworden, dass der Hauptverdächtige im Göttinger Transplantationsskandal auch an der Uniklinik in Regensburg bestimmte Leberpatienten bevorzugt behandelt haben könnte. Bayerns Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch ( FDP ) hatte gesagt, die Manipulationen der Daten von mehr als 20 Patienten, die in Regensburg in den Jahren 2004 bis 2006 vorgenommen wurden, "scheinen von dem Arzt veranlasst worden zu sein, der 2008 nach Göttingen wechselte". Nach einer Strafanzeige des Klinikums ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Als erste Konsequenz wurde der Leiter der chirurgischen Klinik beurlaubt.

Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird der hirntote Spender auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängern gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob derjenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder auch nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich, Belgien und Spanien gilt die Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer auch mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt auch Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freunden gespendet werden. Jeder Lebenspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen nur in den deutschlandweit gut 50 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den Skandalen von 2011 wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Der beschuldigte Oberarzt soll erst in Regensburg und später im Göttinger Uniklinikum Patientenakten gefälscht haben. Dabei soll er die Krankheit auf dem Papier verschlimmert haben, damit den betreffenden Patienten schneller eine neue Leber implantiert wurde – obwohl andere sie vielleicht nötiger gebraucht haben könnten. Der Arzt, der seit November vom Dienst suspendiert ist, bestreitet die Vorwürfe.

Als Konsequenz aus dem Organtransplantationsskandal hat Ärztekammer-Präsident Frank-Ulrich Montgomery strengere Kontrollen durch unabhängige Mediziner gefordert. Entsprechende Strukturen, etwa für stichprobenartige Kontrollen ohne Anlass, müssten in Deutschland noch geschaffen werden, sagte Montgomery. "Wir sind bereit, unsere Instrumentarien noch zu schärfen, dafür brauchen wir allerdings bessere gesetzliche Bestimmungen, die uns mehr Einfluss und mehr Macht geben", sagte er. Diskutiert werden müsse etwa, ob einem Arzt, bei dem Auffälligkeiten entdeckt worden seien, für eine gewisse Zeit das Transplantieren verboten werden dürfe, "damit man in Ruhe aufklären kann und verhindern kann, dass weiteres Unglück geschieht".

"Bayerns Gremien haben versagt"

Kritik übte Montgomery an der leistungsabhängigen Bezahlung von Medizinern. "Es ist ganz gefährlich, Ärzten rein ökonomisch motivierte, leistungsabhängige Vergütungen zu bezahlen." Daraus folge auch, dass die Ärzte "dann mehr Leistungen erbringen, wenn sie damit ihr Einkommen erhöhen können". Er kritisierte auch die bayerische Regierung und die Justiz. Der verdächtigte Oberarzt aus Regensburg sei schon 2005 ins Visier geraten. "In Bayern haben gerade die staatlichen Gremien versagt, denn wir haben damals mit der Selbstverwaltung diesen Fall aufgedeckt. Wir haben mit den bayerischen Institutionen gesprochen. Niemand hatte auch nur die Spur eines Interesses, diesen Fall damals zu verfolgen", sagte Montgomery.

Nach Angaben des Regensburger Uniklinikums waren damals verbotenerweise jordanische Patienten auf eine Warteliste für europäische Transplantationspatienten gesetzt worden. Außerdem war eine Leber illegal in Jordanien transplantiert worden. Oberstaatsanwalt Wolfhard Meindl hatte gesagt, nach den damaligen Ermittlungen sei das Verhalten des Arztes nicht strafbar gewesen, sondern möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit. Es habe keinen Anlass für weitere Ermittlungen gegeben.