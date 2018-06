Ältere Väter haben einer Studie zufolge Kinder mit stärker verändertem Erbgut. Mit jedem zusätzlichen Lebensjahr des Vaters bei der Zeugung steige die Zahl der veränderten Stellen im Erbgut des Kindes um zwei. Das berichten Genetiker aus Island, Dänemark und Großbritannien in der Fachzeitschrift Nature . "Bereits ein 20-jähriger Vater überträgt im Durchschnitt rund 25 neue Mutationen an sein Kind, ein 40-jähriger Vater etwa 65", schreiben die Forscher. Mütter tragen dagegen nur 15 sogenannte de-novo-Mutationen zum Nachwuchs bei – und zwar unabhängig von ihrem Alter.

De-novo-Mutationen sind nicht über mehrere Generationen vererbt worden, sondern kommen bei einem Familienmitglied erstmals vor. Es handelt sich um Veränderungen des Erbguts in einer gerade erst befruchteten Eizelle oder eine Mutation in einer Ei- oder Samenzelle, die schon vor der Befruchtung auftritt. Sie können Krankheiten verursachen, sind aber auch wichtig für die Evolution.

Das Team um Augustine Kong vom isländischen Unternehmen Decode Genetics untersuchte 78 Eltern-Kind-Gruppen und bezog zum Teil auch Enkelkinder mit ein. Die Wissenschaftler sequenzierten das Erbgut von 219 Menschen.

Männer werden immer später Vater

Der Grund für den Unterschied zwischen Vätern und Müttern: Bei Männern werden die Samenzellen fortlaufend gebildet. Die Ursprungszellen der Spermien durchlaufen daher im Laufe des Lebens mehrere Teilungen und häufen dabei Mutationen an. Bei Frauen liegen fast alle Eizellen dagegen bereits als Baby vor und reifen hintereinander. Sehr überraschend seien die Ergebnisse für die Wissenschaftler daher nicht gewesen. "Aber der starke lineare Effekt von gut zwei zusätzlichen Mutationen pro Jahr ist eindrucksvoll. Immerhin entspricht das einer Verdoppelung alle 16,5 Jahre", schreiben sie.

Interessant seien die Ergebnisse vor allem, weil die Menschen in höherem Alter Eltern werden . So waren Männer, die im Jahr 1980 Väter wurden, durchschnittlich 27,9 Jahre alt. Im vergangenen Jahr lag das Durchschnittsalter bei 30 Jahren. Die 1980 geborenen Kinder hatten jeweils rund knapp 60 de-novo-Mutationen, die 2011 geborenen Kinder knapp 70 Erbgut-Veränderungen.

Die Autismus-Gefahr erhöht sich

Die Studie bestätige außerdem Forschungsergebnisse, die im April in Nature publiziert wurden, schreiben die Forscher weiter. Demnach war bei älteren Männern mit mehr de-novo-Mutationen in ihren Spermien die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind eine Mutation trägt , die zu Autismus oder Schizophrenie führt.

In einem Kommentar zum jetzt veröffentlichten Fachaufsatz schreibt Evolutionsgenetiker Alexey Kondrashov von der US-amerikanischen University of Michigan in Ann Arbor: "Wenn der Effekt des väterlichen Alters auf die Rate der de-novo-Mutationen zu wesentlichen Gesundheitsschäden bei den Kindern älterer Väter führt, dann könnte es eine weise individuelle Entscheidung sein, als junger Mann sein Sperma zu sammeln und es für später einzufrieren."