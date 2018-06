Der Essenslieferant Sodexo hat sich angesichts des massenhaften Brechdurchfalls in Ostdeutschland bei den Erkrankten entschuldigt. "Wir sind über diesen Sachverhalt bestürzt. Wir entschuldigen uns in aller Form bei den betroffenen Kindern und Familien und hoffen, dass es allen Kindern inzwischen wieder gut geht", teilte Sodexo mit . Zudem sei eine Entschädigung geplant. Einzelheiten würden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt , dass tiefgefrorene Erdbeeren die "wahrscheinlichste Ursache" für die Erkrankungswelle seien. Ein Großhändler habe sie tiefgekühlt an Großküchen der Firma Sodexo und zwei weitere Anbieter von Kantinenessen geliefert. Ein Labor-Nachweis steht allerdings noch aus.

Sodexo hatte bislang die Verantwortung für die Erkrankungen zurückgewiesen. Nun heißt es in der schriftlichen Mitteilung : Bereits nach Bekanntwerden der ersten Erkrankungen habe es bei firmeninternen Ermittlungen Indizien gegeben, dass Tiefkühl-Erdbeeren als Ursache in Betracht kommen. Diese seien daraufhin vorsorglich und unverzüglich in allen Sodexo-Küchen "gesperrt" worden.

Das Unternehmen sprach von "einem höchst bedauerlichen Einzelfall" und kündigte Konsequenzen an. So sollten Lieferanten künftig "noch strikter" ausgewählt werden. Der Kriterienkatalog dafür werde mit den aus dem Vorfall gezogenen Erkenntnissen noch einmal erweitert und verschärft.

Von der Krankheitswelle waren vor allem Schulen und andere Betreuungseinrichtungen in Sachsen , Brandenburg , Berlin , Thüringen und Sachsen-Anhalt betroffen, die von der Cateringfirma beliefert wurden. Insgesamt sind nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts etwa 11.200 Menschen an Brechdurchfall erkrankt, vorwiegend Kinder und Jugendliche. Bei den meisten Patienten verlief die Infektion unkompliziert. 32 Patienten kamen allerdings in ein Krankenhaus, die meisten in Brandenburg (19). Das RKI wertet den Ausbruch insgesamt als die bisher größte lebensmittelbedingte Krankheitswelle in Deutschland.