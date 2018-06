Gebärden sich EU-Kommissare als Schergen der Pharmalobby? Die derzeitige Debatte um eine geplante EU-Richtlinie legt das nahe.

Es geht um Arzneimitteltests am Menschen. Die Anklage, die da von Ärzteverbänden und Politikern erhoben wird, wiegt schwer: Der Gesetzesentwurf der Europapolitiker gefährde die Sicherheit von Minderjährigen und Notfallpatienten und hebele die wachende Funktion der Ethikkommissionen aus. Zudem werde ein Schlupfloch geschaffen, durch das Mediziner Staaten als Ort ihrer Studie umgehen könnten, die es mit dem Patientenschutz sehr genau nehmen. Profitieren würde von dem neuen Gesetz vor allem die Pharmaindustrie, warnen die Kritiker. Die Empörung unter den Medizinern, heißt es, sei daher groß.

Ist sie auch. Weniger allerdings über die EU-Gesetzesvorlage, als über die Tonlage der Diskussion. Der fehlt es nicht an Pauschalisierung, dafür aber an Feingefühl. Von Standards, die "niedriger als bei Tieren" seien, oder vom "Rückfall ins Mittelalter" ist da zu lesen. Zur Erinnerung: Täglich liegen Tausende Menschen im Krankenhaus und nehmen an Studien teil, damit neue Medikamente gegen Krebs, Herzkreislauferkrankungen und andere Erkrankungen entwickelt werden können. Selbst an Kindern werden mit Erlaubnis der Eltern – und wenn das Kind nicht dagegen ist – Medikamente getestet. Voraussetzung dafür ist Vertrauen. Darf man ernsthaft annehmen, die EU-Kommissare wollten dieses Vertrauen aufs Spiel setzen und die Sicherheit der Patienten in Europa gefährden? Oder die Funktion der Ethikkommissionen beschneiden?



Das eigentliche Ziel des Gesetzesentwurfs gerät in der erbitterten Debatte aus dem Blickfeld: Ursprünglich ging es um einheitliche Standards. Die Vorgaben sollten endlich entbürokratisiert werden. Das fordert nicht etwa die Pharmaindustrie. Gerade Mediziner, die industrieunabhängige Forschung betreiben, wollen die Änderungen. Denn sie leiden am meisten unter dem teuren und aufwändigen Zettelkrieg vor jeder Studie.

Die Probanden liegen in Kliniken, verteilt auf ganz Europa

Arzneimittel müssen an Hunderten bis Tausenden Menschen erprobt werden, die meist in Kliniken über ganz Europa verteilt liegen. Die Sponsoren einer Arzneimittelstudie – entweder das betreibende Pharmaunternehmen oder bei akademischer Forschung der Studienleiter etwa an einer medizinischen Hochschule – müssen ihre Anträge bisher jeder Behörde einzeln vorlegen – in jedem Land, in dem auch nur ein einziger Proband an der Studie teilnimmt. Große Pharmafirmen haben das Geld und die Organisationsstruktur dafür. Wer als Arzt aber eine nicht kommerzielle Studie durchführen will, kann diesen Berg an Bürokratie oft nicht überwinden.

Künftig soll jeder Studienbeteiligte sein Antragsdossier in einem elektronischen Portal einmal hinterlegen. Ein berichterstattender Mitgliedsstaat übernimmt die Koordination. Einwände, neue Anmeldungen oder Änderungen des Studienprotokolls sind nicht länger jedem EU-Land einzeln, sondern nur noch diesem Berichterstatter zu melden. Endlich käme es zur längst geforderten Transparenz.

Gerade unabhängige und nicht nur auf Profit ausgelegte Arzneimittelforschung würde von der neuen Richtlilie profitieren. Das käme schwerkranken und älteren Menschen zugute – sowie denjenigen, die an einer sehr seltenen Krankheit leiden. Gegen eine ganze Reihe von Erkrankungen könnte es nämlich längst wirksame Mittel geben, wenn ein Pharmaunternehmen die Studie bezahlen würde. Doch die Firmen tun das nur, wenn das Medikament Gewinn verspricht. Ist die Zielgruppe der potenziellen Patienten klein, die Entwicklung zu teuer oder lässt sich das Mittel nachher nicht gut verkaufen, investiert die Pharmaindustrie gar nicht erst.