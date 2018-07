Menschen können sich gegenseitig mit der Vogelgrippe vom Typ A/H7N9 anstecken, die vor Kurzem in China erstmals unter Menschen aufgetreten war. 87 Menschen haben sich mittlerweile mit dem Erreger infiziert, 17 von ihnen starben. Mehr als 1.000 Menschen stehen unter Beobachtung.

Bisher waren Forscher davon ausgegangen, alle Infizierten hätten sich direkt an Vögeln angesteckt hatten. Das ändert sich jetzt: Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, hat sich die Vogelgrippe in Einzelfällen unter engen Familienmitgliedern verbreitet. Zuvor hatten chinesische Wissenschaftler bereits bezweifelt, dass Vögel die einzige Infektionsquelle sind. Denn nicht alle jetzt Betroffenen hatten überhaupt Kontakt zu Geflügel.

Zu einem Humangrippevirus, welches sich in der Bevölkerung ausbreitete und Epidemien auslösen kann oder gar das Zeug zur weltweiten Pandemie hat, macht dies den neuen Erreger aber nicht. H7N9 bleibt ein Tiervirus, "das in wenigen Fällen auf Menschen überspringt", sagte WHO-Vertreter Michael O'Leary . Erste Untersuchungen hatten Ergeben, dass der Erreger für Vogelgrippe sehr untypische Eigenschaften hat und Mutationen durchlaufen hat, die ihn befähigen, auch Säugetiere zu befallen.

Grundsätzlich sind Grippeviren in der Lage, Erbinformationen untereinander auszutauschen und sich so neue Wirte zu erschließen. Seit Langem befürchten Wissenschaftler, auf diese Weise könnte eines Tages ein Grippevirus entstehen, das Menschen lebensbedrohlich erkranken lässt und gleichzeitig hoch ansteckend ist.

Der Mensch und die Vogelgrippe Flexible Grippeviren Grippeviren kommen in der Natur in unterschiedlichsten Varianten vor und sind auf verschiedene Wirte spezialisiert. Unter Menschen umgehende Influenzaviren lösen jedes Jahr eine Grippewelle aus, die um den Erdball geht. Allein in Deutschland erkranken jährlich Hunderttausende bis über eine Million Menschen an einer echten Grippe. Welcher Virussubtyp die Grippewelle dominiert, ist von Jahr zu Jahr verschieden. In der Saison 2009/2010 war es zum Beispiel A/H1N1, der unter dem irreführenden Namen Schweinegrippe bekannt wurde, weil er einst in Schweinen mutierte und sich zu einer von Mensch zu Mensch ansteckenden Form entwickelte. In der aktuellen Saison gehen nach Informationen des Robert Koch-Instituts derzeit A/H1N1 und H3N2 um. Die meisten bisher gemeldeten Fälle sind jedoch auf Rhinoviren zurückzuführen – stellen also keine echten Grippefälle dar. Mit H und N werden die Eiweiße der Virushülle Hämagglutinin und Neuraminidase abgekürzt, von denen es jeweils verschiedene Strukturen gibt. Vogelgrippe-Varianten In Einzelfällen können auf Vögel spezialisierte Influenzaviren auch Menschen befallen. Die bekannteste für Menschen relevante Form ist A/H5N1. Sie ist seit 2003 immer wieder vereinzelt unter Menschen aufgetreten, vor allem in Ägypten, Indonesien und Vietnam – und zwar fast immer in Regionen, in denen Menschen in engem Kontakt mit infiziertem Geflügel leben, Tiere schlachten und das Fleisch selbst verarbeiten. Bis heute haben sich damit nach Daten der WHO 856 Menschen infiziert, 453 starben daran (Stand Oktober 2016). Der Erreger ist aber nach wie vor hauptsächlich ein Problem für Geflügelbauern und er löst keine großen Epidemien unter Menschen aus. Er bleibt eine Tierseuche, die nur in Ausnahmefällen Menschen betrifft. Erkenntnisse über das noch recht unerforschte Virus A/H7N9 schließen die Wissenschaftler weitgehend aus dem, was sie über A/H5N1 wissen. Nach der letzten WHO-Zusammenfassung im Februar 2015 hatten sich 571 Menschen mit dem neueren Erreger infiziert. 212 Todesfälle wurden bis dahin registriert. Die Vogelgrippe A/H10N8 hatte im Dezember 2013 erstmals nachweislich einen Menschen infiziert – und getötet.

Das Virus vom Typ H7N9 war Wissenschaftlern nicht unbekannt, als es jetzt in China erstmals unter Menschen nachgewiesen wurden. Allerdings kannte man sie nur als relativ harmlose Grippe unter Vögeln, die in Tierbeständen kaum Schaden anrichtet, da Geflügel von dem Erreger nicht sichtbar krank wird. Gerade diese Eigenschaft ermöglicht es dem Erreger aber, unbemerkt in Geflügelbeständen – und vielleicht auch unter Wildvögeln wie Tauben – zu schlummern und sich so weltweit auszubreiten.

In China werden deshalb jetzt großflächig Geflügelbestände auf das Virus getestet, infizierte Tiere werden getötet. Der Handel mit lebendem Geflügel auf Märkten wurde eingestellt. Seit Donnerstag helfen nun 15 Experten der WHO bei den Ermittlungen. Sie sollen zunächst eine Woche lang Labore, Krankenhäuser und betroffene Gebiete besuchen.

Vor der Ankunft des Teams hatte die Organisation den Umgang Chinas mit dem neuen Vogelgrippevirus gelobt. Behörden seien nach den Erfahrungen mit der Lungenkrankheit Sars vor zehn Jahren viel besser vorbereitet, sagte der WHO-Vertreter in China, Henk Bekedam. "Allem voran gibt es heute ein System, das bei ersten Symptomen Patienten auf den Erreger testet."

China hat aus Sars gelernt

Sars habe auch geholfen , 2005 ein internationales Gesundheitsabkommen mit China und anderen Nachbarländern zu vereinbaren, sagte Bekedam. Es verpflichtet Regierungen, Infektionen mitzuteilen. Außerdem weitet es die Befugnisse der WHO aus, eigene Berater zu schicken. Die chinesische Regierung habe seitdem massiv in den Ausbau eines Überwachungssystems für den Ausbruch von Infektionskrankheiten investiert. "Ich bin sehr ermutigt von der Reaktion auf H7N9", sagte Bekedam.

2003 war es in China zu einem schweren Sars-Ausbruch gekommen, auf den Behörden zu spät reagierten. Damals wurde der Ausbruch erst öffentlich bestätigt, als bereits Dutzende Patienten gestorben und allein in der Hauptstadt Peking Hunderte infiziert waren. Weltweit starben mehr als 800 Menschen an der gefährlichen Lungenkrankheit, 8.000 infizierten sich.