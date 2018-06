Eine Infarkt-Therapie auf Basis von Stammzellen – das ist das Prinzip, an dem Strauer forschte.

Während eines Infarkts ist das Herz, das unseren Körper über die Blutbahn mit Sauerstoff versorgen soll, selbst nicht mehr ausreichend durchblutet. Sofort beginnt dadurch Herzmuskelgewebe abzusterben, das nach dem akuten Herzanfall nur schwer oder überhaupt nicht regeneriert wird.

Diese bleibenden Schäden am Herzmuskel machen die kurzfristige Durchblutungsstörung während eines Infarkts so lebensbedrohlich.



Könnte man das verlorene Muskelgewebe nachzüchten und so Herzkranken das Leben retten? Genau das war die Idee des Kardiologen Strauer.