Wenn heute die Kontrahenten vor den Hamburger Richtern zur nächsten Runde ihres seit 2011 andauernden Kampfes auflaufen, dann heißt es wirklich David gegen Goliath. Der Kleine: Apozyit, ein 2007 gegründeter Arzneimittel-Hersteller aus Köln, dessen Mutterkonzern noch nicht einmal 100 Beschäftige hat. Der Große: Novartis, internationaler Pharmakonzern mit Sitz in der Schweiz, knapp 130.000 Mitarbeitern und zuletzt knapp 57 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz.



Worum geht es? Die Firma Apozyt – geführt von dem Kölner Apotheker Clemens Künzer – hat ein simples, aber gutes Geschäftsmodell: Im Auftrag von Ärzten bereitet sie Arzneien individuell auf die Patienten abgestimmt zu. Ein Service, den auch Apotheken leisten, doch Apozyt macht das in größerem Stil.



Unter anderem füllen Künzers Mitarbeiter unter sterilen Bedingungen ein Mittel um, das der Novartis-Konzern in einer Flasche à 0,23 Millilitern zu einem offiziellen Marktpreis von 1.200 Euro anbietet: Handelsname Lucentis, Wirkstoff Ranibizumab. Es bewahrt Patienten, die an Makuladegeneration leiden – einer Erkrankung, bei der sich die Netzhaut ablöst – vor dem Erblinden. Damit es wirken kann, wird es in den Glaskörper des Auges gespritzt.



Aus eins mach zwei



Apozyt gewinnt aus einer Flasche, die Novartis zur einmaligen Anwendung vorgesehen hat, zwei Fertigspritzen. Pro Injektion reichen nämlich 0,05 Milliliter. Die zwei Spritzen geben die Umfüller für etwa den halben Novartis-Preis pro Stück an Arztpraxen ab. Eine Win-Win-Situation also für Ärzte, Krankenkassen und Apozyt: Die Behandlung pro Patient wird durchs "Auseinzeln" – so der Fachjargon – billiger. Und Clemens Künzer und seine Angestellten verdienen sogar noch daran.

Augenleiden AMD Altersbedingte Makulardegeneration Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist in den Industriestaaten die häufigste Ursache für den Verlust der zentralen Sehschärfe. Lesen, Autofahren und das Erkennen von Gesichtern können dadurch unmöglich werden. 30 Prozent der Über-75-Jährigen sind mehr oder weniger schwer betroffen. Ursache des Abbaus ist wahrscheinlich eine Schädigung der Schicht unterhalb der Netzhaut durch Stoffwechselprodukte, die sich dort mit der Zeit ablagern. Warnsignale sind eine verlängerte Reaktionszeit beim Wechsel zwischen Hell und Dunkel und verzerrtes Sehen. Vier von fünf Betroffenen leiden unter der trockenen Form der AMD, gegen die wirksame Therapien noch fehlen. Therapie der feuchten AMD Bei der feuchten Form der AMD bilden sich krankhaft neue Gefäße, die zudem undicht werden können. Gegen diese Form werden die Medikamente Lucentis (Wirkstoff: Ranibizumab, Hersteller Novartis), Eylea (Wirkstoff: Aflibercept, Hersteller Bayer) und das Off-Label-Krebsmittel Avastin (Wirkstoff Bevacizumab, Hersteller Roche) eingesetzt.

Nur Novartis ist unzufrieden damit und hat deshalb geklagt. Die Argumentation des Schweizer Großkonzerns: Wer ein Fertigarzneimittel – und dazu gehört Lucentis – in eine andere Anwendungsform überführt, benötigt nach europäischem Recht eine gesonderte Zulassung, muss also in klinischen Studien nachweisen, dass die Qualität und Sicherheit des Wirkstoffs und der Darreichungsform auch nach dem Umfüllen noch gewährleistet sind.



"Die Zulassung eines Medikaments umfasst nicht nur das Mittel an sich sondern auch, wie es in Verkehr gebracht wird. Selbst der Beipackzettel gehört dazu", erklärt der Bremer Pharmakologe Bernd Mühlbauer.

Verändert das Umfüllen die Medikamente?

Die Sicherheit macht auch Novartis geltend, um zu erklären, warum es Lucentis in Ampullen zu 0,23 Millilitern vertreibt, aus denen sich von geübter Hand problemlos mehr als zwei Spritzen füllen ließen. Der Arzt solle den gesamten Inhalt aufziehen und auf die gewünschten 0,05 Milliliter reduzieren, heißt es in der Anwendungsbeschreibung. Dieses Vorgehen vermeidet in der Tat, dass sich Luftblasen in der Spritze bilden. Dass Ärzte für ihre Patienten jedes Mal ein neues Fläschchen aufmachen und den Großteil der Flüssigkeit dann wegkippen, gehört, wenn es nach Novartis geht, also zum Konzept.



Weil es in dem Rechtsstreit – in dem heute ein Urteil erwartet wird – grundsätzlich darum geht, unter welchen Bedingungen Firmen Arzneimittel ohne gesonderte Zulassung umfüllen und weiterverkaufen dürfen, hatte das Landgericht Hamburg den Fall zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Der entschied: Unternehmen wie Apozyt dürfen auseinzeln, wenn sie das nach Rezept eines Arztes tun und das Medikament dadurch nicht verändert wird. Mit dieser Vorgabe bekamen die Hamburger Richter den Fall zurück und müssen nun definieren, ab wann ein Umfüllen eine Veränderung des Mittels bedeutet.