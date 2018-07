Im Abwasser der Warsteiner Brauerei sind Legionellen nachgewiesen worden. Diese Bakterien können schwere Lungenentzündungen (Legionärskrankheit) oder schwere grippeähnliche Infekte (Pontiac-Fieber) auslösen. Das NRW-Umweltministerium prüft nun, ob die Verbreitung der Bakterien in der Großbrauerei auch ihren Ausgang genommen hat.



Bei zwei Messungen im Abwassersystem der Brauerei sei eine starke Belastung festgestellt worden, sagte ein Ministeriumssprecher. Bei einer weiteren Messung sei der Abwasser-Zulauf aus der Brauerei zur Kläranlage Warstein belastet gewesen. Geprüft werden müsse nun, ob die Brauerei-Kläranlage über die Luft verunreinigt wurde oder die eigentliche Quelle für die Legionellen sei.



Das Unternehmen teilte mit, die Erreger seien am Ausgang eines Abwasser-Vorbehandlungsbeckens gefunden worden. Es seien Schutzmaßnahmen eingeleitet worden. Zwei Männer sind in der Region an den Folgen einer Infektion mit den Bakterien gestorben. In einem weiteren Todesfall besteht ebenfalls der Verdacht, dass eine Legionellose die Ursache ist.



Insgesamt erkrankten 165 Menschen, 26 liegen noch im Krankenhaus, zwei davon auf der Intensivstation. Eine Reisewarnung des Kreises Soest für Warstein gilt mindestens noch bis Donnerstag.

Legionellen Was sind Legionellen? Legionellen sind Bakterien, die überall in der Umwelt vorkommen. Knapp 60 Arten sind bekannt. Sie alle können potenziell krank machen – der bloße Kontakt zu den Keimen ist aber harmlos. Auch gesunde Menschen, die mit Legionellen verkeimtes Wasser trinken, werden normalerweise davon nicht krank. Erst wenn die feuchtigkeitsliebenden Bakterien eingeatmet werden und in die tieferen Bereiche der Lunge geraten, droht eine Erkrankung. Das kann beim Duschen, in Dampfbädern oder auch am eigenen Waschbecken passieren, wenn dort verkeimtes Wasser verdampft. In Gewässern, die über 25 Grad Celsius warm sind, können sich Legionellen gut halten und mithilfe anderer Organismen – wie Amöben – schnell vermehren. Kocht man Wasser, sterben die Bakterien ab. Die für Menschen bedrohlichste Art ist Legionella pneumophila. Sie ist nach Informationen des Robert Koch-Instituts für etwa 90 Prozent aller Erkrankungen durch Legionellen verantwortlich. Wie machen sie krank? Menschen stecken sich nicht gegenseitig mit den Bakterien an – in aller Regel infizieren sie sich an verkeimtem Wasser, das in die Lungen gelangt. Erkankungen durch die Keime werden Legionellosen genannt. So können die Keime eine schwere und zum Teil lebensgefährliche Lungenentzündung hervorrufen (auch Legionärskrankheit genannt, nach einem Ausbruch unter amerikanischen Legionären bei einem Veteranentreffen in Philadelphia 1976). Die leichtere Form der Erkrankung – ohne Lungenentzündung – wird Pontiac-Fieber genannt. Typische Symptome sind Fieber, Husten und Gliederschmerzen, ähnlich wie bei einer Grippe. Was hilft dagegen? Da Legionellen Bakterien sind, werden Infizierte mit Antibiotika behandelt. Um sich zu vermehren, brauchen die Keime Wasser – möglichst warm – und andere Organismen, wie Amöben, in denen sie sich vermehren können. Um das zu verhindern, müssen Trinkwasserleitungen und Wasseranlagen möglichst hygienisch sauber gehalten werden. Alte Rohre und Abflüsse, in denen Wasser steht statt vollständig abzufließen, sind Risikofaktoren dafür, dass sich Legionellen ausbreiten. Typische Orte, an denen Legionellen zum Problem werden können sind Schwimmbäder oder Großwasseranlagen – etwa in Hotels oder Krankenhäusern. Auch Kühlanlagen, Autowaschanlagen, Wäschereien oder Betriebe, die mit Wasser produzieren, müssen mit einem Befall durch Legionellen rechnen. Seit 2011 besteht laut Trinkwasserverordnung eine Anzeige- und Untersuchungspflicht für Großanlagen der Trinkwasserinstallation in Gebäuden. Betreiber müssen regelmäßig Tests auf Legionellen durchführen lassen. Übersteigen die Werte 100 Legionellen pro 100 Milliliter Wasser, muss sofort das Gesundheitsamt informiert werden.

Das Ministerium erklärte weiter, der Brauerei sei die Abdeckung der Klärbecken sowie eine Desinfektion mit UV-Bestrahlung im Ablauf angeordnet worden. Außerdem müssten die Kühlaggregate nun dauernd desinfiziert werden. Am Dienstag seien amtliche Proben genommen worden. Ergebnisse würden frühestens am Freitag erwartet.

Das Bier sei nicht betroffen, sagte der Ministeriumssprecher weiter. Es werde während der Produktion auf fast 100 Grad Celsius erhitzt. Die Bakterien sterben aber bereits ab Temperaturen von 60 Grad ab.

Das Unternehmen erklärte, es wolle alles Mögliche unternehmen, um Risiken für die Gesundheit der Mitarbeiter und der Bürger auszuschließen. Der Besucherbetrieb soll eingestellt bleiben, solange die Reisewarnung für Warstein bestehe. "Unsere Produkte sind sicher", sagte eine Sprecherin.

Legionellen brauchen Wasser



Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in der Umwelt vorkommen. Krank machen können sie dann, wenn sie über Wasserdampf eingeatmet werden und die Lungen befallen. Typische Orte, an denen sich Menschen infizieren, sind Schwimmbäder, aber auch Hotels oder Autowaschanlagen. Überall dort, wo warmes Wasser nicht unter absolut hygienischen Bedingungen durch Rohre, Ventile und Hähne fließt, können sich Keimherde bilden. Legionellen vermehren sich nicht von selbst, sondern brauchen dazu andere Organismen, wie Amöben.



Die Kläranlage Warstein des Ruhrverbandes gilt diesmal als Ursache für die Belastung des Flusses Wester. Über den Fluss waren die Erreger vermutlich in die Kühlanlage einer Firma und von dort in die Umgebungsluft gelangt.

Die Ergebnisse der beiden Messungen mit der starken Belastung seien den Behörden am Dienstag bekanntgemacht worden, erklärte das Ministerium. Sie seien der Anlass für eine "Dienstbesprechung" im Ministerium gewesen, an der neben zahlreichen Behörden auch Prof. Martin Exner vom Hygiene-Institut der Uniklinik Bonn, das Umweltbundesamt sowie Vertreter der Brauerei teilgenommen hätten. Nach Angaben eines Brauerei-Sprechers wurde hingegen die Brauerei am Dienstagabend durch den Kreis Soest über die hohe Belastung im Abwasser informiert.