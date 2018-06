Mit einer Impfkampagne ist Indien die vollständige Eindämmung der Kinderlähmung gelungen. Die Beauftragte des Kinderhilfswerks Unicef, Nicole Deutsch, sprach von einem monumentalen Wendepunkt. Am 13. Januar 2011 war in Indien die letzte Erkrankung mit dem Polio-Erreger bei einem kleinen Mädchen in einem Slum von Kalkutta festgestellt worden. Nach drei Jahren ohne neuen Fall gilt die Krankheit in einem Land als nicht mehr existent.

Indien habe der Welt gezeigt, dass die Krankheit trotz hoher Bevölkerungsdichte und sanitärer Probleme bekämpft werden könne, sagte Deutsch. Sie leitete die Unicef-Kampagne gegen Polio in Indien.

In Afghanistan, Nigeria und Pakistan wird Kinderlähmung noch als Epidemie eingestuft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte jedoch mit, dass die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr in Afghanistan und Nigeria zurückgegangen sei.

Polio Was ist Polio? Poliomyelitis – auch Kinderlähmung genannt – ist eine Infektionskrankheit durch Viren, die in der Regel Kinder unter fünf Jahre befällt. Bei den meisten Infizierten treten keine Symptome auf, die Infektion verläuft unbemerkt und Antikörper wehren den Erreger ab. Bei vier bis sieben Prozent der Infizierten treten Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit auf. Befallen die Viren Nervenzellen im Rückenmark, treten bleibende Lähmungen auf. Werden auch die Atemwege gelähmt, verläuft die Erkrankung tödlich. Die Impfung Seit den 1960er Jahren gibt es sehr wirksame Lebendimpfstoffe gegen das Polio-Virus. Heute werden inaktive Polio-Vakzine als Impfstoff verwendet. Durch die Reihenimpfungen konnten die Krankheitsfälle weltweit seit 1988 um 99 Prozent reduziert werden. Als Risikogebiete für Polio galten zuletzt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO noch Nigeria, Pakistan und Afghanistan. Indien wurde 2012 von der Liste der Endemieländer gestrichen. Vor allem in Afrika kommt es jedoch noch zu einer Vielzahl importierter Erkrankungen. Die letzte in Deutschland erworbene Erkrankung an Poliomyelitis durch ein Wildvirus wurde 1990 erfasst. Informationen zur Poliomyelitis bietet das Robert-Koch-Institut.

WHO-Experte Hamid Jafari sagte, dass die Krankheit in beiden Ländern bis 2014 verschwinden könnte, sollte die Tendenz anhalten. Sorge bereiteten ihm aber Syrien und Somalia am Horn von Afrika, wo neue Fälle entdeckt worden wären.