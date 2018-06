Jede zweite Frau in Deutschland ist falsch oder unzureichend über Brustkrebsvorsorge und -früherkennung informiert. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit der Barmer Krankenkasse.



30 Prozent der befragten Frauen meinten demnach, dass schon die Teilnahme an einem Mammografie-Screening verhindere, dass sie an Brustkrebs erkranken. Der Nutzen der Untersuchung werde überschätzt, während über Risiken wie falsche Positiv-Befunde nur wenig bekannt sei. Befragt wurden 1.852 Frauen im Alter von 44 bis 63 Jahren.



Der Studie zufolge haben die meisten Frauen Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, wenn es um Krebs geht. In den vergangenen Jahren habe sich das Wissen über Nutzen und Risiken des Mammografie-Screenings nicht verbessert.



Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wird jedes Jahr bei mehr als 70.000 Frauen ein Tumor in der Brust festgestellt. 2010 starben fast 17.500 Frauen an der Krankheit. In diesem Jahr rechnet das RKI mit mehr als 75.000 Neuerkrankungen. Die Deutsche Gesellschaft für Senologie (DGS) wies darauf hin, dass in 80 Prozent der Fälle Frauen erfolgreich therapiert werden können. Sehr viel hänge dabei von einer frühen Diagnose ab. Im Jahr 2011 gab es bundesweit mehr als 100.000 Brustentfernungen.



Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg bestätigte die Ergebnisse. Viele Anruferinnen seien informiert. Dennoch seien viele Frauen der Annahme, die Vorsorge schütze vor Krebs, sagte Birgit Hiller vom Krebsinformationsdienst.