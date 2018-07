Die Droge Crystal Meth wird nicht nur in Szenekreisen konsumiert: Das zeigt eine vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie, über die Spiegel und Welt am Sonntag berichten. Demnach gab etwa die Hälfte der fast 400 befragten Konsumenten an, das Methamphetamin bei der Arbeit zu nehmen. Ein Drittel nennt "Schule und Studium" als Grund seines Konsums.

Die große Mehrheit der Befragten (73,7 Prozent) gab aber auch an, Crystal Meth bei Raves oder Partys zu konsumieren. Etwa die Hälfte nimmt die Droge beim Sex.

Crystal Meth ist eine synthetische Droge, die schnell abhängig macht und häufig in tschechischen Labors hergestellt wird. Deshalb ist ihre Verbreitung in Deutschland vor allem in Sachsen und Bayern ein Problem. Experten rechnen aber mit einer Ausbreitung der Droge: Eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) sagte der Welt am Sonntag, mit einer weiteren Verbreitung von Crystal Meth sei zu rechnen. Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), die die Studie in der nächsten Woche offiziell vorstellen wird, sagte dem Spiegel, es gebe "Hinweise auf eine Ausweitung der Droge aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet bis hin in grenzfernere Regionen, insbesondere in deutsche Großstädte".

Für die Nervenzellen ist Crystal Meth hochgiftig. Vor allem der Langzeitkonsum kann zu Nervenschäden, Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen, Zahnausfall, Herzproblemen, Hautentzündungen und Psychosen führen. Laut BKA wurden 2012 insgesamt 2.556 Menschen erstmals wegen der Droge bei den Behörden auffällig, das waren 51 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Erhebung ist die erste öffentlich geförderte Crystal-Meth-Studie in Deutschland. Sie ist nicht repräsentativ.