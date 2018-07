Nichts ist schöner, als sich die Welt schön zu trinken. Wenn nur die Folgen nicht wären: Für viele Menschen ist der Tag nach der Flasche Rotwein mühselig, sind die Jahre nach vielen Flaschen von vielen Krankheitsrisiken geprägt. Gar nicht mehr schön aber ist die Welt, wenn der Suff den Arbeitgeber verprellt und den Frust so wachsen lässt, dass das Kind sich vor Angst im Kinderzimmer verkriecht.

Welche Auswirkungen Drogen auf die Menschen haben, die sie nicht selbst nehmen, steht allzu oft im Abseits. Eine Ausnahme ist die Debatte um den sogenannten Passivrauch durch Tabak, der in Deutschland auch dank übereifriger Forscher schon absurde Blüten getrieben hat – obwohl der Schaden hier unzweifelhaft auf die vielen Raucher konzentriert ist, die es noch gibt. Die gesellschaftlichen Folgen der anderen großen legalen Droge dagegen werden weit weniger beachtet: Alkohol ist de facto die sozial und ökonomisch schädlichste Substanz überhaupt. Das epidemiologische Suchtsurvey, das im Drei-Jahre-Takt die Drogensituation für die Bundesrepublik erfasst, wird seine Teilnehmer dennoch erstmals 2015 danach fragen, welche Probleme sich aus einem sogenanten "riskanten" Konsum von Alkohol auch für das Umfeld ergeben.

Dabei ist dieses Leidenspotenzial längst amtlich. Die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik ordnet ein knappes Drittel aller gewaltkriminellen Delikte dem Alkoholeinfluss zu (Bundesministerium des Innern, 2013). Mit 35 Prozent noch etwas höher ist der Anteil des Alkohols an den Fällen von schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Der Alkohol, so formulieren es die Autoren des Berichtes, "prägt die Tatbegehung weiterhin in erheblichem Umfang". Auch an der Unfallstatistik des Bundes ist Alkohol beteiligt, wenn auch in geringem Maße: Etwa 5 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden werden in Deutschland von alkoholisierten Verkehrsteilnehmern verursacht. Besonders hoch ist allerdings die Quote der Betrunkenen bei Unfällen mit Todesfolge, hier saßen die Promille in jedem zehnten Fall mit am Steuer.

Prädikat "besonders schädlich"

Zu den unmittelbaren Schäden für Dritte kommen die mittelbaren sozioökonomischen Folgen, weil Alkoholabhängige und selbst Gelegenheitstrinker häufiger nicht arbeiten können. 2012 fehlten Alkoholkranke einer Hochrechnung der Techniker Krankenkasse zufolge an 1,8 Millionen Arbeitstagen (TK, 2013). Und nicht zuletzt befördert Alkohol auch seelische, körperliche und sexuelle Gewalt in Familien und Partnerschaften. Fast jeder zweite Akt der Aggression ist hier an Alkohol gekoppelt, die Dunkelziffern werden hoch eingeschätzt, weil viele Betroffene – meist Frauen und Kinder – keine Hilfe suchen.

Wie aber kommt es, dass diese Droge, die in moderatem Umfang eher entspannend und stimmungsaufhellend wirkt, manche Menschen ab einer gewissen Menge plötzlich in aggressive Peiniger verwandelt? Tatsächlich weiß die Forschung bis heute nicht, warum. Das liegt unter anderem an der komplexen Wirkung von Schnaps und anderen Spirituosen: "Alkohol spricht eine Vielzahl von Transmittersystemen im Gehirn an", sagt Rainer Spanagel vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Welches davon das Zünglein an der Waage bildet, ist schwer zu ermitteln – und wird nach Aussage des Psychopharmakologen auch nicht mehr intensiv erforscht.



Nichtsdestotrotz erhält Alkohol von zahlreichen Experten das Prädikat "besonders schädlich". Für keine andere Substanz wird der Schaden für andere so hoch eingeschätzt. Der britische Psychopharmakologe David Nutt bezeichnet die freie Abgabe von Alkoholika aus wissenschaftlicher Perspektive sogar als Willkür, die durch strengere Regulierung abgefangen werden müsse (Nutt et al., 2007)