Werden sehr viel mehr Menschen in Fukushima Krebs bekommen als früher – infolge der Strahlung, die mit dem GAU im Jahr 2011 aus dem Atomkraftwerk entwichen ist? Natürlich, werden viele denken. Ist doch klar, dass Radioaktivität krebserregend ist.

Aber: Das wissenschaftliche Komitee der Vereinten Nationen (UNSCEAR), in dem mehr als 80 Strahlenmediziner und Krebsspezialisten sitzen, sagt das Gegenteil: Es wird keine messbare Zunahme von Krebsfällen unter Erwachsenen geben. Lediglich die Zahl der Schilddrüsen-Karzinome unter Kindern könnte nach der Nuklearkatastrophe an der japanischen Ostküste leicht ansteigen. Mit ihrem Bericht, der heute veröffentlicht wird, bleiben die UN-Experten ihrer Einschätzung treu, die sie bereits vor einem Jahr gegeben hatten.

Ihre Analyse, die unter dem Titel Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami erschienen ist, werde es als Folge der Strahlenbelastung keine merklichen Veränderungen in der Krebsrate sowie unter Erbkrankheiten geben (UNSCEAR, 2014). Auch die Geburtenrate werde infolge der Strahlung nicht sinken.



Allerdings müsse besonders eine Erkrankung weiter genau beobachtet und untersucht werden, schreiben die UN-Wissenschaftler: Schilddrüsenkrebs unter Kindern.

Es ist zu früh, das Krebsrisiko für Kinder abzuschätzen

Schilddrüsenkrebs ist die einzige Tumorerkrankung, die Mediziner nach Reaktorunfällen beobachten und direkt mit radioaktiver Strahlung in Verbindung setzen können. Diese Krebsart häuft sich, wenn Menschen nach einem GAU radioaktives Jod einatmen oder über die Nahrung aufnehmen. Aus diesem Grund fahnden Mediziner seit Ende 2011 in Fukushima per Ultraschall in den Schilddrüsen von 360.000 Kindern und Jugendlichen nach Veränderungen. Tatsächlich wurden Auffälligkeiten an der Schilddrüse einiger Kinder entdeckt. Ob daraus Krebs entsteht und diese Veränderungen wirklich häufiger auftreten als vor dem GAU können aber erst Langzeitstudien zeigen.



Wie schädigen Strahlen den Körper? Direkte Strahlenschäden Die Strahlenschutzexperten unterscheiden zwischen deterministischen und stochastischen Strahlenschäden. Mit dem ersten sind Symptome gemeint, die unmittelbar nach einer Strahlenexposition auftreten, wie Übelkeit und verbrennungsartige Hautrötungen. Solche Schäden treten fast immer nur dann auf, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wurde, wenn zu viele Zellen eines Gewebes beschädigt worden sind. Experten sprechen von einer Schwellendosis, die im schlimmsten Fall zum Tode führen kann. Indirekte Durch die Nahrung kann eine solch lebensgefährliche Schwelle kaum überschritten werden. Essen wir radioaktiv belastetes Gemüse, wird das eher später nach Jahren oder Jahrzehnten negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben – wenn überhaupt. Diese Strahlenschäden lassen sich nur in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken: Wie wahrscheinlich ist es nach einer Strahlenexposition X im Zeitraum Y an der Krankheit Z zu erkranken? Zu den möglichen Symptomen zählen etwa Unfruchtbarkeit, Trübungen der Augenlinsen oder Krebs, die auch erst Jahre nach einer erhöhten Belastung auftreten können. Auch Schäden an Neugeborgenen fallen darunter. Wie schädlich eine Strahlung ist, lässt sich also nicht genau festlegen: Person A hat im März 2011 die Strahlendosis B abbekommen und wird im Jahr C an Krebs erkranken – solche Aussagen sind unmöglich! Es gibt keine Regel anhand der sich sagen lässt, ab welcher Dosis eine Person erkrankt und ob das überhaupt jemals der Fall sein wird. Erbgut Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Die Strahlen, die von radioaktiven Stoffen ausgehen, können direkt bestimmte Zellbestandteile verändern oder indirekt freie Radikale aus dem Wasser in der Zelle bilden, die dann das Gewebe beschädigen können. Am empfindlichsten ist das Erbgut (DNA). Die Strahlung kann etwa die DNA-Kette brechen oder den Code verändern. Nicht nur Radioaktivität, sondern auch Hitze, mechanische Kräfte oder chemische Stoffe können solche Mutationen auslösen. Das körpereigene Reparatursystem des Menschen ist gut darauf trainiert: es behebt jeden Tag zig Billionen Erbgutschädigungen. Gelingt eine Reparatur nicht, kann der Körper immer noch die Möglichkeit ergreifen, die betroffene Zelle abzutöten. Gelingt das nicht, kann das bei den folgenden Zellteilungen schwerwiegende Folgen haben, da sich die Mutation auf die Nachkommen dieser Zelle übertragen. Krebs ist eine mögliche Spätfolge davon. Für die Mediziner ist es im Nachhinein aber kaum möglich, zu rekonstruieren, ob der Auslöser für eine Tumorerkrankung eine erhöhte Strahlenbelastung oder ein sonstiger Faktor gewesen ist. Medizin Radioaktivität wird nur selten mit Gesundheit in Verbindung gebracht. Und doch nutzt die Medizin sie vielfach. Die Strahlung von Radionukliden wird etwa eingesetzt, um das Wachstum von Tumoren zu hemmen oder um die Durchblutung von Gewebe sichtbar zu machen. In der Geschichte finden sich auch einige Negativbeispiele zur medizinischen Anwendung von radioaktiven Stoffen, die es so heute sicher nicht mehr geben würde: So sollten etwa Hüftgürtel mit Radium gegen Rheuma helfen, eine Zahnpasta mit dem Element sollte für gesundes Zahnfleisch sorgen, radioaktive Einlegesohlen sollten die Füße pflegen und ein radiumhaltiges Haarwasser gegen Haarausfall vorbeugen.

Spätestens seit dem folgenschwersten Reaktorunfall der Geschichte in Tschernobyl 1986 wissen Strahlenmediziner: Es dauert mindestens fünf Jahre, ehe sich durch radioaktiven Fallout ausgelöster Schilddrüsenkrebs zeigt. Auch deshalb warnen selbst die Ärzte in Fukushima davor, ihre Ergebnisse falsch zu deuten. Hinzu kommt aber auch, dass Schilddrüsenkrebs sich im Vergleich zu anderen Krebsarten gut behandeln lässt. Die Wahrscheinlichkeit etwa die nächsten 20 Jahre mit der Diagnose zu überleben, liegt bei rund 90 Prozent, über alle Altersklassen hinweg. So erklärt sich auch, warum nach Tschernobyl bis zum Jahr 2005 nur 15 Menschen von 6.000 starben, die an Schilddrüsenkrebs erkrankten.

"Die Menschen sind zu Recht besorgt über die Gesundheitsfolgen für sich und ihre Kinder", sagte der aus Schweden stammende Chemiker und Biologe Carl-Magnus Larsson, UNSCEAR-Chef und derzeit Leiter der australischen Behörde für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit (Arpansa). Basierend auf den aktuellen Untersuchungen, erwarte das Komitee aus Wissenschaftlern dennoch "keine signifikanten Veränderungen in den künftigen Krebsstatistiken."