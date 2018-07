10. Kopfläuse verbreiten sich über Mützen

Alle Jahre wieder schrecken Zettel mit "Läusealarm" an den Eingangstüren von Schulen und Kindergärten die Eltern auf: Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die sechsbeinigen Krabbelbiester unter den lieben Kleinen. Läusekämme und Spezialshampoos werden gekauft, Kuscheltiere, Bettbezüge und Kleidung chemisch behandelt oder zumindest in die Waschmaschine gepackt. Dabei ist die Reinigung von Teddys, Mützen und Co eigentlich nicht nötig. Denn entgegen einer beliebten Annahme verbreiten sich Kopfläuse nicht über Gegenstände, sondern praktisch ausschließlich über direkten Kopfkontakt. Das belegen mehrere Studien unter anderem aus Polen und Australien, bei denen die Forscher während verschiedener Lausplagen zwar jeweils Tausende der Tiere von den Kinderköpfen sammelten, aber keine in Mützen, auf Plüschtieren oder gar Stühlen und Tischen. Selbst über Kopfkissen krabbelten nur in seltenen Ausnahmefällen einzelne Exemplare. Ohnehin sind die Kopfläuse eher harmlose, leicht zu bekämpfende Plagegeister – verglichen mit der Kleiderlaus, die in früheren Zeiten Millionen Menschen das Leben gekostet hat.

9. Ratten übertragen direkt die Pest

Pest – das gehört zusammen. Allerdings sind die Ratten selbst Opfer des "Schwarzen Tods": Das natürliche Reservoir des Pestbakteriums bilden normalerweise Präriehunde, Erdhörnchen und Murmeltiere, von denen der Erreger dann via der Pestflöhe auf die Nager überspringt. Diese sterben nach Befall selbst daran: erst nur vereinzelte Tiere und dann immer mehr, bis die Flöhe keine Wirtstiere mehr finden und stattdessen den Menschen heimsuchen. In seltenen Fällen können Epidemien unter Menschen auch ausgelöst werden, wenn infizierte Ratten Lebensmittel kontaminieren, die dann von Menschen gegessen werden. Dagegen ist bislang kein größerer Pestausbruch bekannt, der durch den direkten Biss einer pestverseuchten Ratte entstand.

8. Flöhe halten es ohne Blut nicht lange aus

Heute gelten Menschenflöhe in Mitteleuropa als Rarität. Verbesserte Hygiene und die Erfindung des Staubsaugers haben ihm großflächig den Garaus gemacht. Dabei sind diese Insekten eigentlich recht zäh: Nach einer Blutmahlzeit können die Tiere mehrere Monate lang ohne weitere Nahrung überdauern, bis ein neues Opfer auftaucht. Wahrscheinlich entstand der Mythos, dass die Flöhe permanent Blutnachschub benötigen, durch ihren Heißhunger, wenn sie einen denn mal befallen haben. In einer Nacht können sie Dutzende Male zubeißen und regelrechte Flohbiss-Straßen produzieren. Ihre Larven ernähren sich übrigens nicht von Blut, sondern abseits ihres Wirts von anderen organischen Stoffen, etwa in den Ritzen alter Fußböden – und hier kommt dann der besagte Staubsauger ins Spiel.

7. Zecken lassen sich von Bäumen fallen

Mit dem Frühling kommen die Zecken wieder: Wer jetzt durch Wald, Feld und Flur streift, sollte anschließend auf alle Fälle seinen Körper auf verdächtige Achtbeiner kontrollieren. Denn harmlos sind die Blutsauger nicht, da sie gefährliche Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen können. Auf der Hut muss man aber vor allem von unten sein, denn Zecken streift man in der Regel von Gräsern und Blättern ab; dagegen ist es ein Märchen, dass sie sich von Bäumen auf ihre Opfer fallen lassen. Entdeckt man eine festgesaugte Zecke, sollte man sie übrigens keinesfalls mit Öl oder gar Klebstoff beträufeln, um sie zu töten: In diesem Fall erbricht sich das Tier direkt in den Bisskanal und injiziert erst recht Krankheitserreger. Welche Folgen ein Biss manchmal haben kann, zeigt die amerikanische Lone-Star-Zecke: Einige ihrer Opfer bekamen quasi über Nacht eine Fleischallergie – mit der Zecke als sehr wahrscheinlicher Ursache.

6. Bettwanzen haben etwas mit mangelnder Hygiene zu tun

Bettwanzen erleben gegenwärtig ein beeindruckendes Comeback: Bis vor wenigen Jahren galten sie hierzulande als praktisch ausgerottet, doch mittlerweile rücken Kammerjäger wieder täglich aus, um die klassischen Zivilisationsfolger zu bekämpfen. Betroffen sind vor allem auch große und gute Hotels oder öffentliche Gebäude. Und verschleppt werden die Insekten mit Reisenden in ihren Koffern und der Kleidung. Einmal eingeschleppt, lassen sie sich nur schwer bekämpfen; zudem entwickelten die Tiere in den letzten Jahrzehnten Resistenzen gegen gängige Bekämpfungsmittel – was die erneute Ausbreitung ebenfalls begünstigt. Außerdem halten es Bettwanzen bis zu eineinhalb Jahre ohne neue Blutnahrung aus; sie sind also sehr zäh und profitieren von der Globalisierung.