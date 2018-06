Die Ebola-Epidemie in Westafrika gilt nun offiziell als internationaler Gesundheitsnotfall. Am Freitagmorgen hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der Seuche den weltweiten Notstand ausgerufen. Während das Auswirkungen auf die betroffenen Länder habe, hat das für Deutschland laut einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums allerdings "keine direkten Folgen". Man sei zwar angehalten, sich auf mögliche Ebola-Fälle vorzubereiten. Das sei aber bereits der Fall, sagte die Ministeriumssprecherin.

EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg hält es derweil weiterhin für unwahrscheinlich, dass sich die Epidemie nach Europa ausbreitet. Zum einen reisten relativ wenige Menschen in die EU, die mit dem Virus infiziert sein könnten, sagte er in Brüssel. Zum anderen könne man sich nur über den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten anstecken. Borg wies zudem auf die sehr hohen Standards des Gesundheitssystems und der Vorsorge in der EU hin. "Für den unwahrscheinlichen Fall, dass er die EU erreicht, sind wir darauf vorbereitet, dem Virus entgegenzutreten", sagte Borg.

So sollen die Staatschefs von Liberia, Sierra Leone, Guinea und Nigeria unter anderem den nationalen Notstand ausrufen und die Bevölkerung in Ansprachen persönlich über den richtigen Umgang mit Infektionen aufklären. Außerdem sollten die Staaten die Maßnahmen zur Eindämmung intensivieren, etwa Ausreisende an den Flughäfen und großen Grenzübergängen auf eine mögliche Infektion hin überwachen und notfalls stoppen.

Liberia hat Checkpoints im Land eingerichtet

Die liberianische Regierung hat bereits fünf Landkreise unter Quarantäne gestellt. Das berichtete die Zeitung Front Page Africa am Freitag aus Monrovia. Zudem wurden Checkpoints eingerichtet. Soldaten hielten Fahrzeuge an und forderten die Fahrer auf, nicht in Richtung Hauptstadt weiterzufahren, sagten Augenzeugen. Mit der am Vortag von Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf ausgerufenen Operation White Shield soll die weitere Ausbreitung der Seuche eingedämmt werden.

In Sierra Leone, wo der Ausnahmezustand vergangene Woche ausgerufen wurde, setzte die Armee rund 800 Soldaten zur Durchsetzung von Quarantäne-Maßnahmen in Krankenhäusern mit Ebola-Patienten ein. Die Städte Kailahun und Kenema im Osten des Landes wurden unter Quarantäne gestellt.

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.

Das Virus hatte sich seit Anfang des Jahres von Guinea aus nach Sierra Leone und Liberia ausgebreitet. Es löst eine fiebrige Erkrankung aus, die mit Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen und in schweren Fällen mit inneren Blutungen bis hin zum Organversagen einhergeht. Der aktuelle Erreger-Stamm hat eine Sterblichkeitsrate von etwa 55 Prozent. Medikamente oder Impfungen gibt es bislang nicht.

Nach WHO-Angaben starben bislang mindestens 932 Menschen an dem aggressiven Erreger, mehr als 1.700 Menschen infizierten sich. Auch Nigeria ist inzwischen mit zwei Toten und sieben Erkrankten betroffen. Dagegen gab es am Freitag bei einem Verdachtsfall in Uganda Entwarnung.