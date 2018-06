Ein neues experimentelles Medikament gegen Ebola kann nach Angaben einer kanadischen Herstellerfirma noch nicht in Afrika eingesetzt werden. Der "rechtliche Rahmen" für eine Behandlung von Patienten in den von der Epidemie betroffenen Ländern sei unklar, teilte Tekmira Pharmaceuticals am Mittwoch mit. Zudem müsse bedacht werden, dass Sicherheit und Wirksamkeit des Impfmittels nicht belegt seien, sagte Konzernchef Mark Murray bei einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten weiter.

Daher sei zunächst eine eingehende Prüfung möglicher Behandlungen mit dem Mittel im Rahmen klinischer und rechtlicher Grenzen nötig. Laut Murray steht Tekmira zudem im Bemühen um eine Eindämmung von Ebola in Kontakt mit Regierungen und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Am Dienstag hatte die WHO ihr Einverständnis für den Einsatz experimenteller Mittel gegeben und erklärt, dies sei ethisch vertretbar. Es müssten jedoch bestimmte Vorgaben eingehalten werden.

Bislang fast 2.000 Infektionen bestätigt

Tekmira ist eines von wenigen Unternehmen weltweit, das Medikamente gegen Ebola zu entwickeln versucht. Der in Vancouver ansässige Konzern hat von der US-Regierung einen Auftrag über 140 Millionen Dollar zur Herstellung des Mittels TKM-Ebola erhalten. Das Mittel zielt auf die genetische Beschaffenheit des Virus ab.

In vier westafrikanischen Staaten – neben Sierra Leone und Liberia sind Guinea und Nigeria betroffen – fielen seit dem Ebola-Ausbruch im Frühjahr nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 1.000 Menschen dem Virus zum Opfer. Fast 2.000 Infektionen wurden bestätigt. Das Virus ruft hohes Fieber, Erbrechen und Blutungen hervor, übertragen wird es durch Körperflüssigkeiten. Ein lizenziertes Mittel gegen Ebola gibt es bisher nicht.