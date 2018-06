Seit Ebola im März in Westafrika ausgebrochen ist, hat sich dort die größte Epidemie aller Zeiten entwickelt. Guinea war als erstes Land betroffen, im Moment verbreitet sich die meist tödliche Infektion vor allem in Liberia rasant. Auch in Sierra Leone infizieren sich weiter Menschen. In Nigeria hat sich ein Arzt an einem eingeflogenen Patienten angesteckt. Der deutsche Virologe Thomas Strecker ist in Guinea im Hilfseinsatz.



ZEIT ONLINE: Herr Strecker, auch Ärzte und Helfer haben sich zuletzt mit Ebola angesteckt, einige sind gestorben. Hat es auch schon Kollegen von Ihnen in Guéckédou getroffen, dort wo Sie Proben auf das Virus untersuchen?

Thomas Strecker: Nein, bislang hatten wir hier keine solchen Fälle. Bis auf den infizierten Arzt und die Schwester aus den USA, sind diejenigen, die mir bekannt sind, auch alle in lokalen Krankenhäusern aufgetreten, also nicht in spezialisierten Isoliercamps wie hier.

ZEIT ONLINE: Haben Sie selbst über das Risiko nachgedacht, bevor Sie letzte Woche zum zweiten Mal nach Guinea ins Ebola-Gebiet geflogen sind, wo Sie schon von April bis Mai im Einsatz waren?

Strecker: Ich habe gar nicht gezweifelt, und ich glaube auch nicht, dass das Risiko, sich anzustecken, höher ist als letztes Mal. Das geht nicht nur mir so, sondern dem ganzen Team. Wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Wovor ich aber wirklich Respekt hatte, das waren die steigenden Fallzahlen. Mittlerweile ist die Herausforderung eine ganz andere als noch vor ein paar Monaten.



ZEIT ONLINE: Zählen Sie darauf, dass Sie im Ernstfall ausgeflogen würden, wenn Sie sich infizieren?

Strecker: Wir arbeiten unter strengen Sicherheitsbedingungen im Labor und deswegen hoffe ich, dass dieser Fall nicht eintritt. Sollte ich aber infiziert werden, hoffe ich, dass ich die bestmögliche medizinische Versorgung bekomme. Dazu kann theoretisch auch das Ausfliegen gehören. Aber es stellt sich natürlich die Frage: Wieso fliegt man Helfer aus und lässt die einfache Bevölkerung hier?

ZEIT ONLINE: Der amerikanische Arzt Kent Brantly wurde nicht nur ausgeflogen. Er wurde außerdem mit dem Medikament ZMapp behandelt, das bislang noch nicht am Menschen getestet wurde. Es scheint bei ihm aber zu wirken. Würden Sie auch ein unerprobtes Medikament ausprobieren?



Strecker: Ebola ist eine tödliche Krankheit und nach wie vor gibt es kein echtes Gegenmittel. Wenn es nur den Hauch einer Chance gibt, dass ein Medikament die Schwere des Krankheitsverlaufs mildert und die Überlebenschancen erhöht, dann würde ich es nehmen.



"Die Dunkelziffer ist ein Problem"

ZEIT ONLINE: Wie steht Ihre Familie dazu, dass Sie mitten im Seuchengebiet arbeiten?

Thomas Strecker 38, ist Virologe an der Universität Marburg. Er war im April und Mai in einem mobilen Ebola-Labor im Einsatz und ist nun bereits zum zweiten Mal für mehrere Wochen dort. In Guéckédou, Guinea, behandeln europäische Forscher zusammen mit Medizinern von Ärzte ohne Grenzen infizierte Patienten und versuchen, die Epidemie einzudämmen.

Strecker: Natürlich machen sich meine Eltern Sorgen, aber trotzdem unterstützen sie mich. Sie verstehen, dass das, was ich da mache, wichtig ist. Und sie verfolgen die Nachrichten. Ich schreibe ihnen zudem regelmäßig.

ZEIT ONLINE: Trotz Quarantäne und Aufklärungsversuchen stecken sich weiterhin Menschen mit Ebola an. Geht es bei Ihrer Arbeit nur noch um Schadensbegrenzung?

Strecker: Manchmal hat man schon das Gefühl, dass wir hier versuchen, mit Tassen voll Wasser einen Großbrand zu löschen. Es gibt in Westafrika jetzt mehr als 1.500 bestätigte Ebola-Erkrankte und einige Hundert Tote, aber die Dunkelziffer ist sicherlich höher. Gestern erst ist ein Team von uns in ein Dorf gegangen, um einen Toten auf Ebola zu untersuchen. Kurz darauf haben sie in der Nähe im Wald eine weitere Leiche gefunden.