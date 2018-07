Der Senegal meldet einen ersten Fall von Ebola. Das teilte das Gesundheitsministerium in Dakar mit. Der Patient sei ein junger Mann aus Guinea, sagte Ministerin Awa Marie Coll Seck. Senegal grenzt an Guinea, wo die Epidemie Ende vergangenen Jahres ausgebrochen war. Seither hat sich die Seuche auch nach Sierra Leone, Liberia und Nigeria ausgebreitet.



Bei dem Patienten handelt es sich um einen 21 Jahre alten Studenten. Er stand in seinem Heimatland unter Beobachtung, verschwand dann jedoch. Daraufhin wurden am Mittwoch die Behörden des Senegals gewarnt, er könne sich dort aufhalten. Der Mann sei in einem Krankenhaus der Hauptstadt Dakar isoliert worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits mehr als 1.550 Todesfälle und mehr als 3.000 Infektionen registriert. Experten vermuten aber eine hohe Dunkelziffer. Schlimmstenfalls sind nach Prognose der WHO 20.000 Infektionen und 10.000 Todesfälle zu befürchten. Es ist der schlimmste jemals registrierte Ebola-Ausbruch.



Neuinfektionen in Westafrika nehmen zu

Noch ist unklar, ob der Patienten im Senegal an demselben Erregerstamm erkrankt ist, wie die Menschen in den anderen Westafrikanischen Ländern. Allerdings ist dies wahrscheinlich. Die mögliche Ausbreitung des Ebola-Virus in den Senegal schürt Ängste, zumal die Hauptstadt Dakar ein regionales Drehkreuz ist. In den vergangenen sieben Tagen hat sich die Ausbreitung nach Angaben der WHO stark beschleunigt – es kamen mehr als 500 neue Fälle hinzu, so viel wie in keiner Woche zuvor.

Vor einigen Tagen hatte auch die Demokratische Republik Kongo Ebola-Fälle gemeldet. Allerdings stehen sie nicht im Zusammenhang mit der Epidemie in Westafrika.

Das Virus verbreitet sich über Körperflüssigkeiten wie Speichel oder Blut. Mehr als jeder Zweite, der an der aktuell in Westafrika umgehenden Virusform erkrankt, stirbt. Ein lizenziertes Medikament oder einen Impfstoff gibt es noch nicht. In den USA soll ab kommender Woche ein Impfstoff an Menschen getestet werden. Wegen der Notlage in Westafrika soll das Verfahren beschleunigt werden.

Die WHO hat zudem ein internationales Programm vorgeschlagen, um die Krankheit einzudämmen. Dafür würden und 370 Millionen Euro benötigt, zudem die Unterstützung von 750 internationalen und 12.000 afrikanischen Helfern.