Operieren oder nicht operieren? Die Antwort auf diese Frage scheint in Deutschland nicht nur medizinisch begründet zu sein. Ob zum Skalpell gegriffen wird, darüber entscheiden inzwischen wohl auch finanzielle Überlegungen und die medizinische Infrastruktur. Das legt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung nahe, deren erste Ergebnisse heute veröffentlicht wurden.

Für die Studie haben die Forscher die Häufigkeit von Operationen in allen 402 Kreisen und Städten Deutschlands ausgewertet. Dabei kamen sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass Ärzte in manchen Regionen Kindern die Mandeln acht Mal häufiger herausnehmen als in anderen.



Ein solcher Eingriff hängt auch davon ab, wie einfach ein HNO-Arzt an ein Krankenhausbett kommt, um die Mandel-OP durchzuführen. "Wir konnten sehen, dass mehr Mandeloperationen durchgeführt werden, wenn in einem Kreis auch eine hohe Zahl an HNO-Belegstationen vorliegt", sagte Marion Grote Westrick ZEIT ONLINE. Sie hat die Untersuchung geleitet.

Die Gesundheitsökonomin und ihre Forscherkollegen konnten aber nicht nur Hinweise auf regionale Überversorgung finden. In manchen Kreisen scheint zu wenig operiert zu werden. So war in Landkreisen, in denen es keine eigene HNO-Abteilung in Kliniken gab, die Zahl der Operationen extrem niedrig. Möglicherweise wurden also OPs, die eigentlich notwendig gewesen wären, nicht durchgeführt, weil die Infrastruktur fehlte.



Grote-Westrick und ihre Kollegen fanden ähnlich große regionale Unterschiede für Blinddarm- oder Prostata-Eingriffe in allen Altersgruppen. Auch für Kaiserschnitte, Gebärmutterentfernungen oder den Einsatz künstlicher Kniegelenke unterschied sich die Operationshäufigkeit je nach Kreis um das bis zu Zwei- oder Dreifache.

Zu viele oder zu wenige Knie-OPs?

Überrascht waren die Wissenschaftler als sie sich etwa die Häufigkeit der Eingriffe für künstliche Kniegelenke ansahen. "Je mehr niedergelassene Orthopäden es gab, desto seltener wurden künstliche Kniegelenke eingesetzt", sagt Grote Westrick. Sie vermutet, dass Orthopäden in Kreisen mit vielen Fachkollegen ihren Patientenstamm erhalten wollen. Sie würden demnach seltener ihren Patienten eine OP empfehlen, weil sich das Problem dadurch womöglich dauerhaft lösen ließe. Der Patient wäre vielleicht beschwerdefrei, aber für den Orthopäden verloren.

Doch kalkulieren einige Orthopäden wirklich so? Eine frühere Studie der Bertelsmann-Stiftung kritisierte noch, dass in Deutschland viele Knie-OPs unnötigerweise durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund wären Kreise mit einer geringen Operationszahl also eher ein Positivbeispiel.



Fest steht zumindest, dass in Deutschland schon seit geraumer Zeit große Ungleichheit in der Versorgung herrscht. Seit 2007 führt die Bertelsmann-Stiftung Untersuchungen dazu durch. Vergleicht man frühere Studien und die aktuelle miteinander, zeigt sich, dass das Ausmaß der regionalen Unterschiede über die Jahre nahezu gleich geblieben ist.

Einfache Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur sind dafür kaum verantwortlich. "Wir haben nicht nur einfach die Daten des Statistischen Bundesamtes genommen, sondern haben sie auch standardisiert," sagt Grote Westrick. Damit haben die Forscher versucht, Faktoren wie unterschiedliche Einkommensverhältnisse und Altersstrukturen herauszurechnen.



Die Experten der Bertelsmann Stiftung empfehlen nun den Ärztekammern sowie den zuständigen Aufsichtsbehörden dringend, die auffälligen Regionen genau zu prüfen und eventuell neue Standards zu etablieren.