Die zweite in den USA mit Ebola infizierte Pflegekraft ist kurz vor Ausbruch der Krankheit noch mit einem Passagierflugzeug gereist. Die Krankenschwester sei am Abend des 13. Oktober von Cleveland im Bundesstaat Ohio nach Dallas in Texas geflogen, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Am Morgen danach habe sie Fieber bemerkt, wurde positiv auf Ebola getestet und auf eine Isolierstation eingewiesen.

Die Behörde rief alle 132 Passagiere des Flugs 1143 der Linie Frontier Airlines auf, sich zu melden. Die Menschen, die besonders gefährdet für eine Ansteckung seien, würden dann beobachtet.



Die Pflegerin gehörte zu den Betreuern von Thomas Eric Duncan, der sich in Liberia infiziert hatte und am Mittwoch vergangener Woche in einem Krankenhaus in Dallas gestorben war. Am Wochenende war zunächst bekanntgeworden, dass sich eine andere Krankenschwester infizierte, die zu Duncans Betreuern gehörte.

Mögliche Gefahrenpotenziale ausschließen

Die texanische Gesundheitsbehörde teilte mit, Vertreter der Behörden hätten die Patientin befragt, um schnell Kontaktpersonen und Gefahrenpotenziale feststellen zu können. Der Bürgermeister von Dallas, Mike Rawlings, sagte auf einer Pressekonferenz, die Krankenschwester habe allein gelebt und keine Haustiere gehalten. Nachbarn und Freunde der Frau seien kontaktiert worden. Zudem seien von ihr benutzte Räume desinfiziert worden.

Auch das Flugzeug ist nach dem Flug desinfiziert worden. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass sich Passagiere auf dem Flug angesteckt haben. Normalerweise sind Ebola-Infizierte während der Inkubationszeit – also bis zum Ausbruch der Krankheit – nicht ansteckend. Wegen der kurzen Zeitspanne zwischen Flug und dem einsetzenden Fieber ordnete die Gesundheitsbehörde die Maßnahme aber an. Die Frau hatte während des Fluges noch kein Fieber oder andere Symptome wie Schwäche oder Durchfall aufgewiesen.