Die Chancen, eine Krebserkrankung zu überleben, variieren weltweit stark. Das hat eine Studie ergeben, die heute im Wissenschaftsmagazin The Lancet erschienen ist (Allemani & Coleman et.al., 2014) und in der erstmals die Überlebensraten nach fünf Jahren Erkrankung, von rund 25,7 Millionen Krebspatienten weltweit verglichen wurden.



Besonders weit klafften die Überlebenschancen der 75.000 untersuchten Kinder mit akuter lymphatischer Leukämie auseinander – die häufigste, aber gut therapierbare Krebsform bei Kindern. Während von den betroffenen Kindern aus Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen und Kanada fünf Jahre nach der Diagnose 90 Prozent noch lebten, war das in Jordanien, Tunesien, Lesotho, der Mongolei oder Indonesien nur für 16 bis 50 Prozent der Kinder der Fall.



Für Darm- und Brustkrebs sind die Überlebensraten vor allem in entwickelten Ländern wie den USA, Australien oder europäischen Ländern sowie Südamerika in den vergangenen Jahren gestiegen. In Deutschland erhöhten sich die Chancen, Darmkrebs zu überleben, von rund 50 Prozent zwischen 1995 und 1999 auf über 60 Prozent zwischen 2004 und 2009 an.



Brustkrebs überleben Frauen in Deutschland etwa zu 80 Prozent

Für Brustkrebs blieben die Zahlen in Deutschland vergleichsweise konstant zwischen 80 und 85 Prozent. Magenkrebs-Erkrankte haben in Süd-Ost-Asien die besten Prognosen. Die Chancen, Gebärmutterhalskrebs und Eierstock-Tumore zu überleben, haben sich in den vergangenen 15 Jahren weltweit kaum verbessert – auch hier sind entwickelte Länder jedoch im Vorteil. Für die gefährlichsten Tumore in Leber und Lunge stehen die Therapiechancen weltweit etwa gleich schlecht.

Unterschiede in der Früherkennung und in der Intensität der Behandlung sehen die Wissenschaftler als Ursachen für die verschiedenen Überlebensraten. Staaten könnten sich verschiedene Therapieformen voneinander abschauen. Vielleicht ließen sich so die großen Lücken schließen, schreiben die Autoren in Lancet.

Die Forscher untersuchten Patienten, die an einem der zehn gängigsten Tumore erkrankt waren. Dazu zählen die akute lymphatische Leukämie sowie Tumore in Leber, Lunge, Brust, Darm, Magen, Prostata, Gebärtmutterhals und den Eierstöcken. Die Wissenschaftler verglichen Daten aus 67 Ländern aus den Jahren 1999 und 2009.

Die Daten aus Deutschland stammen vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und von der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland, die unter sich die Krebsregister der Bundesländer vereint. Nach Angaben des DKFZ erkranken jährlich 450.000 Menschen in Deutschland an Krebs.