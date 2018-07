Die Ebola-Epidemie im westafrikanischen Land Mali ist offiziell für beendet erklärt worden. Dies sei möglich, weil nun 42 Tage lang keine neuen Fälle der Erkrankung gemeldet worden seien, erklärte der malische Gesundheitsminister Ousmane Koné in der Hauptstadt Bamako. Der für die Bekämpfung von Ebola in Mali zuständige UN-Vertreter Ibrahim Soce Fall sprach ebenfalls von einem Ende der Epidemie. In Mali waren mindestens sechs Menschen an Ebola gestorben.

In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung dankte Koné den Behörden und Pflegekräften für ihre "wochenlange intensive Arbeit", rief aber gleichzeitig dazu auf, die strengen Hygienestandards und Schutzmaßnahmen weiterhin zu beachten. Den Angaben des Ministers zufolge wurde Anfang Dezember der letzte wegen Ebola behandelte Patient negativ auf das Virus getestet.

UN-Vertreter Fall sagte, das Land habe sich bei der Erklärung zum Epidemie-Ende streng an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehalten. Demnach sind zwei Inkubationsperioden von 21 Tagen ohne neue Fälle nötig, damit ein Land als von der Epidemie befreit betrachtet werden kann. Zum ersten Ebola-Fall war es in Mali im vergangenen Oktober gekommen.

Ebola ist eine gefährliche Viruserkrankung und hochansteckend. Patienten zeigen Symptome wie Fieber, Schmerzen, Erbrechen oder Durchfall. Übertragen wird das Virus durch Körperflüssigkeiten, weshalb auch Pflegekräfte sehr gefährdet sind.

Am stärksten betroffen von der jüngsten Epidemie sind die westafrikanischen Länder Liberia, Sierra Leone und Guinea. Die WHO hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass auch dort die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgehe. WHO-Sprecher Tarik Jasarevic sprach von einem "ersten optimistischen Signal".

Wegen der verbesserten Lage sollten am Montag in Guinea die Schulen und Universitäten mit fast viermonatiger Verspätung wieder öffnen. In Liberia, wo die Schulen seit Ende Juli geschlossen sind, ist der Start für den 2. Februar vorgesehen. Nach jüngsten WHO-Angaben starben mittlerweile mehr als 8.400 Menschen an Ebola, knapp 21.300 Menschen infizierten sich.