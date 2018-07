In Großbritannien können Kinder künftig drei Eltern haben. Das britische Oberhaus hat einer Gesetzesnovelle zugestimmt, die es Medizinern bei bestimmten Erbkrankheiten künftig erlaubt, Gene von zwei Eizellen zu einer zu vereinen. Das daraus entstehende Baby hätte somit zwei Mütter und einen Vater.

In der Abstimmung am Dienstagabend stimmten 280 Abgeordnete dafür, 48 dagegen. Damit hat der Zusatz zum Human Fertilisation and Embryology Act, dem geltenden fortpflanzungsmedizinischen Gesetz, die letzte Hürde genommen und wird im Oktober in Kraft treten. Die ersten Drei-Eltern-Babys könnten somit im Laufe des kommenden Jahres zur Welt kommen. Anfang Februar hatte sich bereits das Unterhaus für das Verfahren ausgesprochen.

Die von britischen Forschern entwickelte gentechnische Methode zielt darauf ab, bei einer künstlichen Befruchtung die Weitergabe von schweren Erbkrankheiten wie Muskelschwund zu verhindern, die auf einem Defekt der Mitochondrien-DNA beruhen. Diese sitzt im Plasma der weiblichen Eizelle. Bei dem auch unter Wissenschaftlern umstrittenen Verfahren tauschen Mediziner die defekte DNA gegen die gesunde DNA einer erblich nicht belasteten Spenderin ein.

In-vitro-Fertilisation Die künstliche Befruchtung Die künstliche Befruchtung ist ein Überbegriff für verschiedene medizinische Methoden, die eine Schwangerschaft herbeiführen. Sie kann Paaren der Kinderwunsch erfüllen, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Die gängigste Methode ist die Insemination, bei der das Sperma des Mannes mit medizinischen Instrumenten in die Gebärmutter der Frau eingeführt wird. Eine weitere Möglichkeit ist die von Robert Edwards und Patrick Steptoe entwickelte In-vitro-Fertilisation – also die Befruchtung im Reagenzglas. Die In-vitro-Fertilisation Die In-vitro-Fertilisation findet außerhalb des Körpers der Frau in einer Glasschale statt – deswegen in-vitro (Lateinisch: "im Glas"). Die Eizelle wird noch vor dem Eisprung aus dem Eierstock entnommen. Anschließend wird sie mit einer Nährlösung und den Spermien des Mannes vermischt. Die Umgebungsbedingungen aktivieren den Samen – ein notwendiger Schritt für die künstliche Befruchtung, den der Reproduktionsmediziner Robert Edwards entwickeln konnte. Er erhielt 2010 für seine Methode den Nobelpreis. Nach der Befruchtung beginnt die Eizelle sich zu teilen. Zweieinhalb Tage und einige Zellteilungen später wird dieser noch winzige Embryo mit einer dünnen Nadel in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Hier verdoppelt er seine Zellen weiter bis er ein bestimmtes Stadium (Blastula) erreicht hat. Dann vereinigt sich der Embryo mit dem Gewebe der Mutter und wächst weiter – genau wie ein natürlich gezeugtes Kind. Eine Sonderform der In-vitro-Fertilisation ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), bei der ein einzelnes Spermium mit einer sehr feinen Pipette unter dem Mikroskop in die Eizelle injiziert wird.

Der Gendefekt kann zu leichten Beschwerden führen, etwa Diabetes, oder auch lebensbedrohlich sein. Häufig sind von solchen Defekten Teile des Körpers betroffen, die viel Energie brauchen, wie das Gehirn, die Leber oder das Herz. Epilepsie oder chronische Herzfehler sind mögliche Folgen. Für derlei ernsthafte mitochondriale Erkrankungen gibt es derzeit keine Behandlungsmöglichkeit.

In einem Bericht des Nuffield Council on Bioethics heißt es, eins von 6.500 Kindern würde jährlich mit einer dadurch ausgelösten schweren Krankheit geboren. Den aktuellsten Daten zufolge trägt in Großbritannien eine von 3.500 Frauen veränderte mitochondriale DNA in sich, die Kindern womöglich schaden könnte (Brown, Herbert et al, 2006).